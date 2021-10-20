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Harry Potter x Pandora金探子、嘿美、母鹿細節藏洋蔥

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Harry Potter x Pandora系列於本季推出最新四款吊飾和耳環。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列於本季推出最新四款吊飾和耳環。圖／Pandora提供

來自丹麥的Pandora長期以來與哈利波特攜手合作，定期推出跟電影中相多重要魔法道具或角色吊飾，受到粉絲的喜愛。今年是系列首部電影「神秘的魔法石」歡慶20週年，本季推出最新4款Harry Potter x Pandora系列串飾、吊飾、耳環，結合獨特細膩的鏤空琺瑯工藝（Plique-a-jour），是粉絲必收的重點。

飛天鑰匙吊飾以守護魔法石的飛天鑰匙為靈感，鍍14k金鑰匙上的翅膀裝飾鏤空琺瑯工藝，呈現猶如教堂彩繪玻璃窗一般生動的半透明透光效果，翅膀細節設計源自於哈利騎上房間中的飛天掃帚，並需要抓住一把翅膀被折斷的鑰匙以防止佛地魔獲得魔法石。貓頭鷹嘿美旋轉吊飾則是以925銀外環和鍍14k金圓牌構成，可旋轉圓牌一面呈現哈利波特的行李箱和忠誠的貓頭鷹同伴嘿美，另一面是金光耀眼的經典9¾月台標誌。

石內卜母鹿護法吊飾的主角，是石內卜畢生至愛、哈利母親莉莉的母鹿護法，以璀璨寶石和人手塗繪的藍色光影琺瑯，描繪四周以樹枝交纏的禁忌森林和護法現身的場景；吊環背面鑄刻石內卜名言「Always」及星形圖案，是充滿魔法的永恆愛意象徵。而金探子針式耳環，則是Harry Potter x Pandora系列的第一款針式耳環，以鍍14k金純銀鑄造魁地奇比賽中最小的金色圓球，配合旋轉翅膀和環紋細節，完美收藏經典場景與扣人心弦的魔法歷險。

Harry Potter x Pandora系列貓頭鷹嘿美旋轉吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列貓頭鷹嘿美旋轉吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列石內卜母鹿護法吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列石內卜母鹿護法吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列貓頭鷹嘿美旋轉吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列貓頭鷹嘿美旋轉吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列金探子針式耳環，2,480元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列金探子針式耳環，2,480元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列飛天鑰匙吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Harry Potter x Pandora系列飛天鑰匙吊飾，3,280元。圖／Pandora提供

貓頭鷹 電影 哈利波特

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