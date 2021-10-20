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2021周年慶／破5萬元保養品登場！新光三越信義首賣
2021百貨周年慶陸續開打，被視為重點百貨戰區的新光三越信義新天地周年慶，將於10月21日開跑，瞄準頂級貴婦，彩妝保養品牌嬌蘭，將在A8首賣售價破5萬元的「黑蘭鑽極萃超能精華」，還有售價破萬元的唇膏組，雖然價格高昂，但搭配周年慶相關優惠與滿額贈，勢必引發搶購。
嬌蘭全新推出的黑蘭鑽極萃超能精華，採用安地斯山黑蘭精華，也有96%自然來源成分，可以讓肌膚產生防護與抵禦，對抗老化等肌膚問題，並採用法國國寶品牌「柏圖」黑金陶瓷瓶身，由工匠們手工製成，號稱是保養品界「黑卡」，將於21日於新光三越信義A8首賣，據了解已經有貴婦搶先詢問要入手。
A8也將搶先開賣「2021蜜意聖誕限定彩妝系列」，其中最受到矚目的是全台限量高訂刺繡唇膏「紅寶之吻鎏金限量套組」，以法國刺繡工坊Baqué Molinié合作，以金線手工鑲嵌立體蜜蜂於唇膏彩殼上，搭配經典熱門色號214，也是精品級的唇彩。
針對五倍券也推出超強優惠，持全額5倍券購買皇家蜂王乳平衡油50ml、雙導精華50ml、雲朵霜50ml各一件，直接送23件贈品，根本就是超划算。
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