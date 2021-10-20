4盎司牛肉排＋美式醬汁！Q Burger「重磅厚牛堡」登場

連鎖早餐品牌「Q Burger」自即日起推出「世界風味賞」全新系列「美國站」，包括有使用4盎司100%紐澳純牛肉製成的「重磅厚牛堡」，另外還有花生培根香蕉三明治、鮮檸檬氣泡飲等一系列新品。即日起參與社群網站互動活動，還有機會獲得餐券100元。

本次Q Burger所推出的重磅厚牛堡，共有「美國經典重磅厚牛堡」、「美國BBQ重磅厚牛堡」兩種口味，均使用了4盎司100%紐澳純牛肉作為主角，搭配上美國邦果起士片、生菜，並各自搭配了美式經典醬汁或BBQ醬，帶來各具特色的風味，單點99元，套餐價135元。同步登場的「花生培根香蕉三明治」，則是在現烤吐司中夾入煎培根、香蕉與花生醬，呈現道地的美式風味，每份49元。

飲品部份，Q Burger也推出翡翠檸檬紅茶、鮮檸檬氣泡飲等解膩系的清爽新品，售價各為每杯35、40元起。同時並選用美國HERSHEY’S純可可粉，調製出「厚可可奶茶」、「厚可可醇鮮奶」、「摩卡咖啡」等3款飲品，為即將到來的冬季帶來溫暖的香甜滋味，每杯35～65元起。