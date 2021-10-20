PChome 24h購物即日起開放「Google Pixel 6」新機預購

Google最新手機「Google Pixel 6 」來了！PChome 24h購物即日起至10月27日晚上7點開放限量預購Pixel 6、Pixel 6 Pro，為Google首款搭載自家研發晶片系統Tensor的智慧手機，提升AI人工智慧與機器學習等運算技術，更全面升級鏡頭系統及性能，在望遠鏡頭、感光元件等配備上更為強大，Pixel 6主相機採用5,000萬畫素廣角、1200 萬畫素超廣角鏡頭，以及前置800萬畫素鏡頭；Pixel 6 Pro後置主相機則新增4,800萬像素望遠鏡頭、前置搭載1,110萬畫素鏡頭，光線捕捉能力大幅提高150%。

PChome 24h購物預購推出6.4吋Pixel 6 8GB/128GB售價18,990元，共有海沫色、珊瑚粉、風暴黑等3色；8GB/256GB售價21,990元，共有風暴黑、海沫色等兩色。6.7吋Pixel 6 Pro 12GB/128GB售價26,990元，共有雲霧白、陽光黃、風暴黑等3色；12GB/256GB風暴黑色售價29,990元。即日起至10月27日晚上7點開放限量預購、售完不補，並將於10月28日上午9點限量現貨開賣Pixel 6、Pixel 6 Pro。

迎接新一代Google Pixel 6強勢登場，PChome 24h購物即日起祭出全站Android手機單筆消費滿15,000元送500P幣，於PChome好物分享FB官方社團發布Pixel 6曬單文、限量加贈500P幣，送完為止。10月31日前更推出「3C舊換金」活動，消費者回收iPhone系列舊機，並於PChome 24h購物下單Pixel 6、Pixel 6 Pro等指定機型，且鑑賞期間無任何取消、退貨、退款之訂單，再到回收頁面回填訂單編號，將有機會獲得1,500P幣加碼回饋、提高舊機回收價值最高可拿36,370（含PChome禮券、現金積點及P幣）。