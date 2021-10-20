來自玫瑰的承諾 百富故事系列21年傾城玫瑰限量登台

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

蘇格蘭百年精品威士忌品牌百富（THE BALVENIE）單一麥芽威士忌，2021年再度揭封全新故事篇章，有堪稱酒廠浪漫之最的「百富故事系列21年傾城玫瑰」，以及該系列高年份珍稀老酒「百富故事系列42年馴犬密令」，全台限量發售；同時也正式預告兩款全球免稅店獨賣的典藏珍品「百富故事系列經典之作」與「百富故事系列46年馴犬密令」即將上市。

百富故事系列全新浪漫篇章「百富故事系列21年傾城玫瑰單一麥芽威士忌」，源於流傳自酒廠林立的達夫鎮中的一段關於一朵紅玫瑰的軼聞。

回溯自數個世紀前斯佩賽山坡上的百富城堡，當時的蘇格蘭國王詹姆斯二世每年僅用一朵玫瑰作為租金，將城堡長租給一位心儀的伯爵遺孀瑪格麗特．道格拉斯。

這段充滿浪漫氣息的故事，啟發百富首席調酒師大衛．史都華創作靈感，挑選陳年在美國波本桶21年的威士忌，再運用的澳洲席哈紅酒桶過桶，讓酒液呈現出玫瑰般獨特的紅暈色澤，濃郁的水果香呈現出黑莓和成熟桃子的香甜，再伴隨著橡木與黑胡椒辛香氣息沈醉其中。

百富故事系列21年傾城玫瑰單一麥芽威士忌，容量700ml，酒精濃度48.1%。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

此外，帶有故事精髓的包裝，更是獨特亮點。大膽的粉紅配色搭配插畫的形式，紀錄那個記憶中百富城堡的模樣，從外在視覺上捕捉這個浪漫故事氛圍的細節。「百富故事系列21年傾城玫瑰」正式於全球特定市場限量上市，為2年限定的夢幻浪漫逸品。

高年份原酒一直是收藏家與威士忌玩家的心頭好，今年百富特別為頂級玩家打造一款故事系列高年份產品「百富故事系列42年馴犬密令單一麥芽威士忌」。該款珍稀高年份原酒即將於年底隆重登場，批次極少、今年全台僅有限量18瓶，且為期2年期間限定。

2021百富故事系列全新篇章正式亮相。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

除了誘人的珍稀特性之外，同時訴說著一段令人難以阻擋、關於誘惑的酒廠軼聞，啟發自百富的資深銅匠丹尼斯．麥克貝恩60多年前的真實經歷。過去在酒廠工作的匠人常會禁不起誘惑，以自製的取酒器偷酒來喝，那天一位酒廠主管一聲命令，要丹尼斯將取酒器敲扁，以此提醒員工應專注於自身工藝。是什麼威士忌讓人無法自拔？百富匠人從古老的原酒中去尋找屬於那個年代的風味，重現當年令人心神嚮往的酒液。

此外，百富故事系列今年更針對機場免稅通路推出兩款限量產品，包含該系列現下最高年份「百富故事系列46年馴犬密令單一麥芽威士忌」，更令人期待還有為紀念百富首席調酒師——大衛．史都華開創過桶工藝的經典商品「百富故事系列經典之作單一麥芽威士忌」，復刻首席調酒師打造的首款過桶威士忌，重啟那個影響著整個威士忌產業製酒法則的風味記憶，兩款商品即將在全球免稅通路限量獨賣。

2021百富故事系列全系列產品。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。