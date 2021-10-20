蔡依林辣秀事業線 和茄子蛋同場搶先看GUCCI原典特展

今年五月在義大利佛羅倫斯登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽，經歷中國、香港、東京之後，全球第5站來到台北，即將在明日10月21日於松菸文創園區展開。今天特別舉行展前記者會，邀請到Jolin蔡依林、茄子蛋搶先參觀，Jolin以一身GUCCI綠色西裝現身，內裏只穿內衣，露出事業線超性感！

Jolin透露自己很愛同色系套裝，今天這身衣服讓她很自在，不過也因為這場活動吸引了大批媒體到場，可說是疫情之後較為盛大的場面，讓她有點不太習慣，「因為之前記者會都是跟大家分開的狀態進行，很久沒看到這麼多人。」平常熱愛做蛋糕的她，對這次展覽最有印象的是GUCCI收藏家（Gucci Collectors）展區，「一進去就看到很多鏡子、可愛的盤子和下午茶組等等，很喜歡。」

茄子蛋今天以復古、學院風西裝登場，主唱阿斌對自己的穿搭非常滿意，大讚「很簡約、很修身，讓我體格看起來很好！」三人對這次的展覽也各自也有印象深刻的展間，像阿斌就特別喜歡GUCCI方舟（Gucci Gothic），覺得充滿人與環境的和諧美。阿德則是喜歡致敬經典年代的好戲登場（Gucci Showtime）。阿任則是跟Jolin一樣，被收藏家區震撼到，「因為我自己也有收藏東西的癖好，看到這區就覺得可以理解那種強迫症。」而之前他們曾跟Jolin在演唱會上合作過，對方也直誇他們今天穿得非常帥！

今年是義大利時尚品牌GUCCI成立100周年，除了推出特別系列商品、快閃店之外，還有許多盛大慶祝活動陸續進行中。其中，五月於佛羅倫斯領主廣場的古馳花園博物館（Gucci Garden）率先展開了一個名為《Gucci Garden Archetypes原典》的展覽，這個主打「沉浸式多媒體體驗」的展覽，以16個房間展現創意總監Alessandro Michele上任後操刀的精彩形象廣告。而這次台灣作為全球第5站，特別配合消費者喜好精選6大展區，依觀展動線順序為時空控制室（Control Room）、花悅仙境（Gucci Bloom）、奇幻烏托邦（Gucci Hallucination）、GUCCI方舟（Gucci Gothic）、GUCCI收藏家（Gucci Collectors），以及好戲登場（Gucci Showtime）。每個展間都有對應的季節廣告，把原本平面化的形象拆解重現成具備視覺、嗅覺、聽覺等感官享受的空間，讓參與者能夠更了解GUCCI的品牌風格與設計故事。

其中，讓蔡依林跟茄子蛋都留下深刻印象的GUCCI收藏家展區，以多面大片鏡子組成，一路從天花板、牆面到地板組成一個視覺效果無限延伸的奇幻空間。裡頭呈現2018秋冬形象廣告收藏家的概念，用玻璃櫃陳列了超過1200隻蝴蝶、1000個餐瓷、1000個布偶娃娃，氣勢驚人，也非常好拍。不過建議參觀者不要穿裙子，避免不小心走光。另外，展覽也設立了禮品專區，所有商品都是原本只在佛羅倫斯的古馳花園博物館限定商品，這次隨著展覽特別巡迴販售，售價從1500元到萬元左右，包含音樂盒、托特包、鉛筆、水壺等等，非常值得收藏！

★《Gucci Garden Archetypes原典》巡迴展資訊 2021.10.21 - 11.3 上午 10:00 - 晚間 8:30 松山文創園區二、三號倉庫（台北市信義區光復南路133號） 此展覽僅提供LINE線上預約制，不開放現場排隊 免費參觀預約：on.gucci.com/GucciGardenTaipei

限量水瓶，11,800元。圖／GUCCI提供

限量音樂盒，2,500元。圖／GUCCI提供

《Gucci Garden Archetypes原典》展覽入口，是一個由許多螢幕組成的控制室，畫面中播映著歷年來精選出的形象廣告影片。圖／GUCCI提供

「GUCCI收藏家」展間四面牆壁、天花板、地板都是鏡子，在視覺效果無邊無境的收藏天地中，感受到濃烈的戀物情懷。圖／GUCCI提供

花悅仙境展間的空氣中散發著的Gucci Bloom花悅系列香水香味。圖／GUCCI提供

金曲天團茄子蛋搶先參觀《Gucci Garden Archetypes原典》特展台北站。圖／GUCCI提供

「GUCCI方舟」展間以播放著2019早春方舟廣告影片的LED牆面包圍著走道，讓觀展者能夠身歷其境般感受與動物登上方舟的情境。圖／GUCCI提供

《Gucci Garden Archetypes原典》展覽全球第5站來到台北，Jolin蔡依林、茄子蛋搶先參觀。圖／GUCCI提供

《Gucci Garden Archetypes原典》展覽全球第5站來到台北，即將在明日10月21日於松菸文創園區展開。圖／GUCCI提供

禮品專區所有商品都是原本只在佛羅倫斯的古馳花園博物館限定商品，這次隨著展覽特別巡迴販售。圖／GUCCI提供

Jolin蔡依林以一身GUCCI綠色西裝現身，內裏只穿內衣，露出事業線超性感。圖／GUCCI提供

2019春夏形象廣告「好戲登場（Gucci Showtime）」，續寫了20世紀40到50年代好萊塢音樂劇的美好時光，重現名流文化的興起。圖／GUCCI提供

《Gucci Garden Archetypes原典》展覽就是透過GUCCI這些年來的形象廣告，拆解、探究Alessandro Michele腦中天馬行空的世界。圖／GUCCI提供

茄子蛋主唱阿斌（中）最愛《Gucci Garden Archetypes原典》特展的方舟展間。圖／GUCCI提供

金曲天團茄子蛋搶先參觀《Gucci Garden Archetypes原典》特展台北站。圖／GUCCI提供