蔡依林辣秀事業線 和茄子蛋同場搶先看GUCCI原典特展
今年五月在義大利佛羅倫斯登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽，經歷中國、香港、東京之後，全球第5站來到台北，即將在明日10月21日於松菸文創園區展開。今天特別舉行展前記者會，邀請到Jolin蔡依林、茄子蛋搶先參觀，Jolin以一身GUCCI綠色西裝現身，內裏只穿內衣，露出事業線超性感！
Jolin透露自己很愛同色系套裝，今天這身衣服讓她很自在，不過也因為這場活動吸引了大批媒體到場，可說是疫情之後較為盛大的場面，讓她有點不太習慣，「因為之前記者會都是跟大家分開的狀態進行，很久沒看到這麼多人。」平常熱愛做蛋糕的她，對這次展覽最有印象的是GUCCI收藏家（Gucci Collectors）展區，「一進去就看到很多鏡子、可愛的盤子和下午茶組等等，很喜歡。」
茄子蛋今天以復古、學院風西裝登場，主唱阿斌對自己的穿搭非常滿意，大讚「很簡約、很修身，讓我體格看起來很好！」三人對這次的展覽也各自也有印象深刻的展間，像阿斌就特別喜歡GUCCI方舟（Gucci Gothic），覺得充滿人與環境的和諧美。阿德則是喜歡致敬經典年代的好戲登場（Gucci Showtime）。阿任則是跟Jolin一樣，被收藏家區震撼到，「因為我自己也有收藏東西的癖好，看到這區就覺得可以理解那種強迫症。」而之前他們曾跟Jolin在演唱會上合作過，對方也直誇他們今天穿得非常帥！
今年是義大利時尚品牌GUCCI成立100周年，除了推出特別系列商品、快閃店之外，還有許多盛大慶祝活動陸續進行中。其中，五月於佛羅倫斯領主廣場的古馳花園博物館（Gucci Garden）率先展開了一個名為《Gucci Garden Archetypes原典》的展覽，這個主打「沉浸式多媒體體驗」的展覽，以16個房間展現創意總監Alessandro Michele上任後操刀的精彩形象廣告。而這次台灣作為全球第5站，特別配合消費者喜好精選6大展區，依觀展動線順序為時空控制室（Control Room）、花悅仙境（Gucci Bloom）、奇幻烏托邦（Gucci Hallucination）、GUCCI方舟（Gucci Gothic）、GUCCI收藏家（Gucci Collectors），以及好戲登場（Gucci Showtime）。每個展間都有對應的季節廣告，把原本平面化的形象拆解重現成具備視覺、嗅覺、聽覺等感官享受的空間，讓參與者能夠更了解GUCCI的品牌風格與設計故事。
其中，讓蔡依林跟茄子蛋都留下深刻印象的GUCCI收藏家展區，以多面大片鏡子組成，一路從天花板、牆面到地板組成一個視覺效果無限延伸的奇幻空間。裡頭呈現2018秋冬形象廣告收藏家的概念，用玻璃櫃陳列了超過1200隻蝴蝶、1000個餐瓷、1000個布偶娃娃，氣勢驚人，也非常好拍。不過建議參觀者不要穿裙子，避免不小心走光。另外，展覽也設立了禮品專區，所有商品都是原本只在佛羅倫斯的古馳花園博物館限定商品，這次隨著展覽特別巡迴販售，售價從1500元到萬元左右，包含音樂盒、托特包、鉛筆、水壺等等，非常值得收藏！
★《Gucci Garden Archetypes原典》巡迴展資訊
2021.10.21 - 11.3
上午 10:00 - 晚間 8:30
松山文創園區二、三號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
此展覽僅提供LINE線上預約制，不開放現場排隊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言