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台灣大哥大電信獨家開放預購「Google Pixel 6系列」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Google Pixel 6、Pixel 6 Pro搭載最新Google Tensor處理器。圖／台灣大哥大提供
Google Pixel 6、Pixel 6 Pro搭載最新Google Tensor處理器。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大今天（10月20日）宣布與Google再次合作銷售Google本年度最新產品，包括最受矚目的新手機Pixel 6和Pixel 6 Pro、Nest Hub（第2代）智慧螢幕，以及台灣大哥大與Google共同推出、全台第一的「Google智慧家庭通話」服務。台灣大哥大網路門市即日開始接受預約，實體門市和線上通路myfone購物、momo購物網開放預購。Pixel 6和Pixel 6 Pro手機將於10月28日起正式開賣；Nest Hub (第2代) 與「Google智慧家庭通話」服務將於11月18日上市。

Google今年推出Pixel 6、Pixel 6 Pro兩款新手機，均首度搭載Google Tensor，內建安全核心的處理器，可與新一代Titan M2TM安全防護晶片搭配運作，運算效能提升，並可自動透過安全中心進行安全性檢查，杜絕惡意軟體攻擊，同時還提供至少5年的安全性更新服務，強化用戶資安防護。

Pixel 6採用6.4吋FHD+螢幕，推出風暴黑、海沫色、珊瑚粉等顏色，128GB售價為18,990元、256GB售價21,990元。旗艦款的Pixel 6 Pro配備6.7吋 FHD+螢幕，支援120Hz更新率，瀏覽畫面及玩遊戲更順暢，配備5,003mAh電池，可支援長時間使用；相機效能依舊相當強大，前鏡頭為1,110萬畫素，主鏡頭則是5,000萬畫素廣角、4,800萬畫素長焦及1,200萬畫素超廣角鏡頭，適合拍高畫質照片和影片，機身顏色則有風暴黑、雲霧白、陽光黃等，128GB售價26,990元、256GB售價29,990元。

Pixel 6及Pixel 6 Pro即日起在台灣大哥大門市獨家開放實機體驗，11月30日前申辦Pixel 6、Pixel 6 Pro手機並搭配999元以上資費，即送Google Pixel Buds A-Series藍牙耳機；網路門市申辦1,399元以上資費，再加碼送2,000元momo幣。搭購任一項5G資費的用戶，還能再享獨家myVideo豪華月租前12個月免費，盡情觀看科幻新作《2049》、《四樓的天堂》等熱門台劇。此外，Pixel 6系列用戶還可以獲得Google提供的3個月YouTube Premium和Google One 100GB免費試用方案。

到台灣大哥大myfone購物預購Pixel 6、Pixel 6 Pro，即享Pixel Buds A-Series藍牙耳機加價購，或是免費獲得價值2,618元的豪華配件組，如果以舊機換新機，最高可再獲得4,540元回饋。10月31日前在myfone購物累積消費6,600元，還有機會帶走Gogoro機車。

Nest Hub（第2代）智慧螢幕，以及台灣大哥大精心研發、串接Google Nest系列智慧音箱的「Google 智慧家庭通話」服務，即日起同步開放預購和預約。台灣大哥大為Nest系列智慧音箱的電信業獨家通路，2019年起開賣，至今銷量已突破33萬台，家戶滲透率達到3.7%，助攻用戶升級智慧家庭。全新的Nest Hub（第 2 代）智慧螢幕，延續前一代配備7吋智慧螢幕的特色，除了能利用聲控操作智慧家庭裝置、播放串流音樂，更可透過觸控啟動智慧家庭裝置，同時享受追劇的快感，其中台灣大哥大myVideo與MyMusic皆是獨家合作的本土影音串流服務。此外，Nest Hub（第2代）搭載Soil感應器，提供睡眠感應功能，幫助使用者追蹤睡眠時間和狀態。

Nest Hub（第2代）售價3,180元，預購限時優惠加送台灣大哥大智慧家庭升級組，包含智慧插座Lite及智慧溫溼度感應器，並贈送MyMusic 3個月、myVideo 1個月免費體驗。

台灣大哥大團隊耗時1年半時間開發、建置新世代網路通話技術，在今年和Google合作推出「Google 智慧家庭通話」服務，成為台灣第一家、同時是亞洲第一家真正提供透過智慧音箱撥打電話的電信商。用戶申辦台灣大哥大「Google 智慧家庭通話」服務，就能擁有一組070網路電話門號，將該門號與Google Nest智慧音箱綁定，音箱即可升級為電話，只要保持Wi-Fi連網狀態，即可不受區域限制進行通話；可透過聲控撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070門號等，也可以接聽電話，當遭遇人身安全等緊急事件而不方便打電話時，還可啟動音箱撥打119專線。「Google 智慧家庭通話」服務即日起開放預約，並於11月18日起和 Nest Hub（第2代）同步開賣。

台灣大哥大與Google合作推出「Google智慧家庭通話」服務。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大與Google合作推出「Google智慧家庭通話」服務。圖／台灣大哥大提供
Google Nest Hub（第2代）可利用聲控操作智慧家庭裝置、播放串流音樂，更可透過觸控啟動智慧家庭裝置。圖／台灣大哥大提供
Google Nest Hub（第2代）可利用聲控操作智慧家庭裝置、播放串流音樂，更可透過觸控啟動智慧家庭裝置。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大開放預購Google Nest Hub（第2代）。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大開放預購Google Nest Hub（第2代）。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大開放預購Google Pixel 6與Pixel 6 Pro。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大開放預購Google Pixel 6與Pixel 6 Pro。圖／台灣大哥大提供

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