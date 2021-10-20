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海鮮煎餅有「整尾龍蝦」！虎三同韓食、燒肉新菜上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
咸興冷麵，每份300元。圖／虎三同提供
咸興冷麵，每份300元。圖／虎三同提供

位於遠百信義A13的14樓的韓食燒肉餐酒館「虎三同」，本季將傳統韓食結合當代手法，推出「東海龍蝦炸醬麵」、「龍王海鮮煎餅佐明太子醬」等二十餘道全新料理，並且將套餐內容重新調整。針對老饕級食客，還有魚子醬、烏魚子、鴨肝、海膽等食材可供升級，更添豪華感。

號稱是「全台最高樓層韓式燒肉餐廳」的虎三同，自2021年2月開幕至今，店內主打韓食、韓式燒肉以及特色調酒。虎三同本季推出的新菜單，立基於傳統創新、新創韓食等兩大主軸之上，除了單點之外，並依照主題，推出韓食為主的「全韓套餐」，或是燒肉為主的5款燒肉套餐，方便民眾選擇。

針對追求視覺震撼效果的消費者，「龍王海鮮煎餅佐明太子醬」是將整隻波士頓龍蝦油炸並置於煎餅上，加上明太子醬汁提味，視覺感十足，每份1,780元。同樣是浮誇系的「東海龍蝦炸醬麵」，使用韓式辣粉爆炒龍蝦、海鮮後，再搭配上特製炸醬麵上桌，每份1,780元，兩款餐點均需提前2日預約。

每日限量供應的「白金辣燉豬肋排」，源自韓國人氣料理，先將豬肋排以韓國辣醬與特調醬汁醃製、燉煮之後，再加上融化的莫扎瑞拉起司，創造出甜鹹辣香又富有濃郁奶香的滋味，每份380元。同樣加入起司增添滑順感的「拔絲春川辣雞」，自春川辣炒雞變化而成的，讓甜辣雞肉與牽絲起司帶來絕佳風味，每份320元。另外「青陽美乃滋炸雞」則是在美乃滋中混合剝皮辣椒、綠辣椒、墨西哥辣椒與韓式辣醬，為炸雞賦予香辣風采，每份380元。

此外，新菜色還包含「手撕鍋粑和犇沙拉、人蔘雞腿排、濟州島海女拌飯、咸興冷麵、芝麻葉醬炒豬肉等諸多料理，各有不同特色。而在「全韓套餐」中，即是安排前菜、米食、鍋物、韓食等品項，囊括濟州島海女拌飯、海鮮豆腐鍋、拔絲春川辣雞、咸興冷麵等菜色，每套2,300元，適合雙人享用。

為滿足肉食控的喜好，虎三同此次也重新調整燒肉套餐內容，推出5款方案。入門款的「虎俠雙人套餐」，採用和牛肉盤搭配伊比利豬，每套2,180元；中階「虎帥雙人套餐」內含澳洲和牛配搭台灣厚切豬三層肉，每套2,880元；「虎將雙人套餐」則有進階日澳和牛與伊比利豬，每套3580元。另外還有「虎王套餐」可供選擇，3人4,480元、5人7,280元。

依照每份套餐的特性，主廚也選用台灣烏魚子、海膽、魚子醬等食材，推出加購升級的「微醺烏金」、「鴨肝・海苔」、「海膽・魚子醬・海苔」等豪華配料，為肉品帶來不同的組合樂趣與全新風味，升級價199元起。此外還新推出加入柚子、檸檬等水果的「虎三茶」，帶來解膩的清爽滋味。

龍王海鮮煎餅佐明太子醬，每份1,780元。圖／虎三同提供
龍王海鮮煎餅佐明太子醬，每份1,780元。圖／虎三同提供
虎三同推出5種不同的燒肉套餐，每組2,180元起。圖／虎三同提供
虎三同推出5種不同的燒肉套餐，每組2,180元起。圖／虎三同提供
濟州島海女拌飯，每份380元。圖／虎三同提供
濟州島海女拌飯，每份380元。圖／虎三同提供
東海龍蝦炸醬麵，每份1,780元。圖／虎三同提供
東海龍蝦炸醬麵，每份1,780元。圖／虎三同提供
虎三同提供烏魚子、海膽、魚子醬等食材供民眾加購升級。圖／虎三同提供
虎三同提供烏魚子、海膽、魚子醬等食材供民眾加購升級。圖／虎三同提供
白金辣燉豬肋排，每份380元。圖／虎三同提供
白金辣燉豬肋排，每份380元。圖／虎三同提供
青陽美乃滋炸雞，每份380元。圖／虎三同提供
青陽美乃滋炸雞，每份380元。圖／虎三同提供

套餐 海鮮 海膽

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