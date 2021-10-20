細節處秀風格「名片」何潤東帥氣演繹Bell & Ross腕表

雖然因為疫情關係讓人無法自由出國、旅遊，但擁有兩地時間的GMT腕表，仍是不少商務人士的功能首選。向來以飛行風格見長的柏萊士（Bell & Ross），今日邀請到知名演員何潤東出席，演繹BR 05系列最新的GMT兩地時間腕表。

集演員、模特兒、歌手與導演等多重身份的何潤東，曾在2018年初次執導就以「翻牆的記憶」拿下第53屆電視金鐘獎的戲劇節目導演獎，演而優則導。近期則執導「誰在你身邊」，劇中並有徐若瑄、張鈞甯與莊凱勛多位名演員同台飆戲，10月初時甫於HBO首播、並已在HBO GO影音傳流平台同步上線。

今日現身時，何潤東一身白襯衫搭配黑西裝、黑皮鞋與黑長襪，展現一如手上配戴表款的氣定神閒。原本就有收藏手表習慣的他表示，表款就像是個人名片，而Bell & Ross BR 05 GMT由於同時具備橡膠表帶、精鋼鍊帶兩種可能，前者適合在導演的場合，而後者則適合紅毯與正裝搭配；例如當他退去西裝外套時，橡膠表帶的BR 05 GMT腕表便與白襯衫相稱，散發了機動性與活力。