快訊

四城、宜蘭都出局？王國材見游錫堃 高鐵「第六方案」有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

JIF花生醬入餡！OKmart「菠蘿麵包、墨西哥麵包」香濃升級

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart將經典的「菠蘿麵包」夾入濃郁香醇的JIF花生醬。圖／OKmart提供
OKmart將經典的「菠蘿麵包」夾入濃郁香醇的JIF花生醬。圖／OKmart提供

台灣麵包店密集度不輸給超商，對於口味和用料也愈來愈講究，OKmart去年與知名日系連鎖麵包店「岩島成」推出3款熱銷麵包，單日最高銷售破千個，今年則與美國花生醬暢銷冠軍JIF攜手，推出3款不同品項的花生麵包。迎接即將到來的萬聖節，搶攻花生醬邪惡商機，OKmart、JIF聯名的3款花生醬麵包即日起至11月3日可享第2件6折優惠，OKmart另限量推出南瓜惡魔口罩、造型棉花糖等萬聖節應景商品。

台灣人早餐選擇麵包的比例高達5～6成，OKmart觀察到此趨勢，近年來不斷提升麵包精緻度，也從話題上增加新鮮感，去年與日系品牌「岩島成」合作就創下好成績，3款麵包單月最高銷售突破23,000萬顆，尤其簡單常見的口味更能吸引消費者，包括首波推出的奶酥、紅豆麻糬等，今年3月第二波推出的花生口味即使無大力宣傳，短短半年多也賣出將近13萬顆。因此，OKmart再推聯名商品，找來美國花生醬暢銷冠軍JIF，成為品牌的獨家超商通路，打造出3款花生口味麵包和蛋糕。

美國花生醬龍頭JIF創立於1958年，靠著有花生粒的花生醬、綿滑柔順的無花生粒花生醬，搶下美國花生醬市占達30%，一年的銷售金額更突破162億元，不少台灣五星飯店主廚指定推薦，能夠屹立不搖的主因在於「JIF花生醬」嚴選優良的花生產地、嚴格把關每粒花生的挑揀手續及製程，並透過專業技術提升花生風味，確保每罐花生醬都擁有最新鮮的滋味。

OKmart此次攜手JIF打造三款不同變化的麵包，包括「JIF花生醬菠蘿麵包」夾入花生醬餡料，一口咬下香氣四溢，售價35元；「JIF花生醬墨西哥麵包」採用頂級的全脂牛奶製成麵糰，再鋪上融入花生醬的奶酥外皮，奶香、花生香及顆粒感創造多重滋味，售價35元；「JIF花生醬蛋糕」使用柔滑香濃的花生醬拌入海綿蛋糕中，搭配香脆可口花生粒增加口感，售價35元。

迎接萬聖節，OKmart限量開賣應景商品，除了造型可愛又俏皮的萬聖節糖餅之外，還有萬聖節款口罩，把南瓜燈籠、討喜鬼怪、蜘蛛網等的萬聖節意象印上口罩，黑白款、彩色款都各有特色。10月21日至10月24日於OKmart門市LINE群組限量販售，「康乃馨立體醫療口罩30片兒童－萬聖節」售價179元、「康乃馨立體醫療口罩30片M－萬聖節」、「康乃馨立體醫療口罩30片L－萬聖節」售價皆為239元。

OKmart推出萬聖節應景口罩。圖／OKmart提供
OKmart推出萬聖節應景口罩。圖／OKmart提供
OKmart與美國最大花生醬公司JIF攜手推3款入餡麵包。圖／OKmart提供
OKmart與美國最大花生醬公司JIF攜手推3款入餡麵包。圖／OKmart提供
OKmart推出萬聖節應景口罩。圖／OKmart提供
OKmart推出萬聖節應景口罩。圖／OKmart提供
OKmart將JIF花生醬加入「墨西哥麵包」奶酥外皮，每一口都嘗得到濃郁花生香。圖／OKmart提供
OKmart將JIF花生醬加入「墨西哥麵包」奶酥外皮，每一口都嘗得到濃郁花生香。圖／OKmart提供
OKmart攜手美國最大花生醬品牌JIF推出「花生醬蛋糕」。圖／OKmart提供
OKmart攜手美國最大花生醬品牌JIF推出「花生醬蛋糕」。圖／OKmart提供
OKmart與美國最大花生醬公司JIF攜手推3款入餡麵包。圖／OKmart提供
OKmart與美國最大花生醬公司JIF攜手推3款入餡麵包。圖／OKmart提供

麵包 萬聖節 口罩

延伸閱讀

各路台式麵包一決高下！「2口味」稱霸PTT戰場：越邪惡越好吃

OKmart預約紙本振興五倍券　領取贈滿額購物金

計程車司機買麵包忘拔鑰匙！車門反鎖果斷爆窗 網笑：最貴麵包

雙十連假全台同慶！OKmart會員限定「莊園級咖啡買2送2」　超過400件商品任兩件抽抽樂最低1折起

相關新聞

台灣大哥大電信獨家開放預購「Google Pixel 6系列」

台灣大哥大今天（10月20日）宣布與Google再次合作銷售Google本年度最新產品，包括最受矚目的新手機Pixel ...

海鮮煎餅有「整尾龍蝦」！虎三同韓食、燒肉新菜上桌

位於遠百信義A13的14樓的韓食燒肉餐酒館「虎三同」，本季將傳統韓食結合當代手法，推出「東海龍蝦炸醬麵」、「龍王海鮮煎餅...

細節處秀風格「名片」何潤東帥氣演繹Bell & Ross腕表

雖然因為疫情關係讓人無法自由出國、旅遊，但擁有兩地時間的GMT腕表，仍是不少商務人士的功能首選。向來以飛行風格見長的柏萊...

JIF花生醬入餡！OKmart「菠蘿麵包、墨西哥麵包」香濃升級

台灣麵包店密集度不輸給超商，對於口味和用料也愈來愈講究，OKmart去年與知名日系連鎖麵包店「岩島成」推出3款熱銷麵包，...

加好友！女子橄欖好手Sarah Hirini成TUDOR最新代言人

談起女性的品牌代言人你會聯想到什麼？美麗、優雅、氣質，當然都是常見的人格特質，但女性也可以具備勇氣、果敢等特點。帝舵（T...

愛買量販700款日韓商品3.6折起 萬聖節上傳搞怪裝扮再抽遠百禮券千元

振興五倍券帶動全民消費熱潮，愛買量販表示，近期平均每日收到的五倍券金額就佔整體營業額20～25%，再加上近日疫情趨緩，許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。