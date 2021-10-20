JIF花生醬入餡！OKmart「菠蘿麵包、墨西哥麵包」香濃升級

台灣麵包店密集度不輸給超商，對於口味和用料也愈來愈講究，OKmart去年與知名日系連鎖麵包店「岩島成」推出3款熱銷麵包，單日最高銷售破千個，今年則與美國花生醬暢銷冠軍JIF攜手，推出3款不同品項的花生麵包。迎接即將到來的萬聖節，搶攻花生醬邪惡商機，OKmart、JIF聯名的3款花生醬麵包即日起至11月3日可享第2件6折優惠，OKmart另限量推出南瓜惡魔口罩、造型棉花糖等萬聖節應景商品。

台灣人早餐選擇麵包的比例高達5～6成，OKmart觀察到此趨勢，近年來不斷提升麵包精緻度，也從話題上增加新鮮感，去年與日系品牌「岩島成」合作就創下好成績，3款麵包單月最高銷售突破23,000萬顆，尤其簡單常見的口味更能吸引消費者，包括首波推出的奶酥、紅豆麻糬等，今年3月第二波推出的花生口味即使無大力宣傳，短短半年多也賣出將近13萬顆。因此，OKmart再推聯名商品，找來美國花生醬暢銷冠軍JIF，成為品牌的獨家超商通路，打造出3款花生口味麵包和蛋糕。

美國花生醬龍頭JIF創立於1958年，靠著有花生粒的花生醬、綿滑柔順的無花生粒花生醬，搶下美國花生醬市占達30%，一年的銷售金額更突破162億元，不少台灣五星飯店主廚指定推薦，能夠屹立不搖的主因在於「JIF花生醬」嚴選優良的花生產地、嚴格把關每粒花生的挑揀手續及製程，並透過專業技術提升花生風味，確保每罐花生醬都擁有最新鮮的滋味。

OKmart此次攜手JIF打造三款不同變化的麵包，包括「JIF花生醬菠蘿麵包」夾入花生醬餡料，一口咬下香氣四溢，售價35元；「JIF花生醬墨西哥麵包」採用頂級的全脂牛奶製成麵糰，再鋪上融入花生醬的奶酥外皮，奶香、花生香及顆粒感創造多重滋味，售價35元；「JIF花生醬蛋糕」使用柔滑香濃的花生醬拌入海綿蛋糕中，搭配香脆可口花生粒增加口感，售價35元。