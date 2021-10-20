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加好友！女子橄欖好手Sarah Hirini成TUDOR最新代言人
談起女性的品牌代言人你會聯想到什麼？美麗、優雅、氣質，當然都是常見的人格特質，但女性也可以具備勇氣、果敢等特點。帝舵（TUDOR）宣佈邀請女子體壇傳奇人物莎拉．希里尼（Sarah Hirini）成為品牌最新代言人，展現兩造如出一徹、破格而出的魅力與精神。
Sarah Hirini何許人也？她是紐西蘭女子橄欖球隊黑蕨隊（Black Ferns）七人小組的隊長兼領袖人物，該球隊曾五度獲女子橄欖球世界盃冠軍，除了出場勝率高達90%，更堪稱女子橄欖球領域的「王者」級勁旅。
Sarah Hirini曾在2016年率領隊伍獲得奧運銀牌，2019年成為女子世界七人制橄欖球系列賽中首位出賽200場的球員；同年女王生日授勳（Queen’s Birthday Honours）中再獲紐西蘭功績勳章（New Zealand Order of Merit）。而身為毛利族卡杭谷努部落（Ngāti Kahungunu）的後裔，Sarah Hirini同時再擁有文學學位，文武雙全。
在TUDOR釋出的宣傳視覺中，Sarah Hirini配戴上了品牌年度話題：Black Bay Fifty-Eight 925白銀腕表。39毫米的表殼具有帝舵經典的雪花式指針、防水200米性能，以及灰褐色的啞霜面拱形表盤。MT5400自動上鍊機芯具備矽游絲並通過瑞士天文台認證，具備70小時動力儲存。值得一提的是：表款選用925白銀為材質是帝舵近代首次嘗試，也是高級鐘表少見的貴金屬材質。閃耀的表殼除輝映Sarah Hirini的傲人成就，也象徵帝舵在美學上的大膽突破，精密、剽悍，天生敢為。
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