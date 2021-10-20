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愛買量販700款日韓商品3.6折起 萬聖節上傳搞怪裝扮再抽遠百禮券千元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
用五倍券買異國商品享受偽出國感，愛買量販700款日韓商品3.6折起。圖／愛買量販提供
用五倍券買異國商品享受偽出國感，愛買量販700款日韓商品3.6折起。圖／愛買量販提供

振興五倍券帶動全民消費熱潮，愛買量販表示，近期平均每日收到的五倍券金額就佔整體營業額20～25%，再加上近日疫情趨緩，許多民眾恢復以往逛賣場採購的消費模式，因此愛買周年慶第2波祭出700款日韓商品3.6折起，還有歡慶量販3.0 Hyper Mall台中水湳店1周年全台分店同慶，端出總共15萬點會員點數要回饋給民眾，鼓勵全民瘋買一波一解出國癮，還有機會抽中價值約3千元的買菜金。

即日起至11月2日，愛買量販推出700款日韓糖餅、泡麵、生鮮、美妝保養等魅力商品，超過50款新上架，最低3.6折起。一蘭拉麵豚骨碗麵水湳店獨家限量開賣，每碗200元有找，另外還有日本正夯Befco栗山獨特橄欖油漬魚風味月亮米果、期間限定小小兵包裝的湖池屋迷你洋芋塊、日清可口奶滋檸檬新風味、長年熱銷的北日本漢堡巧克力餅乾，韓國三進迷你蝴蝶脆餅辣牛肉口味新上市、PLHZHY韓國海苔量販獨家販售等，百款日韓原裝進口商品限量上市。而日韓極鮮美味生鮮也推出難得的甜甜價，北海道生食級干貝1KG特價1,199元、日本空運麝香綠葡萄每串特價499元、甜度20度以上的福岡紅心奇異果每袋特價250元，異國鮮美滋味不容錯過。

歡慶水湳店1周年，全台愛買量販分店同慶，即日起至11月2日使用愛買App開啟HAPPYGO Pay支付單筆滿888元以上，即可抽HAPPY GO點數1萬點，共抽15名，買越多次中獎機率越高。水湳店App會員獨家享好康雙重抽日本好禮1年份免費送，包括日本第一咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」、日本「創意一品拉麵」、日本「花王珂珂透超濃縮洗碗凝露」、「日本ARIEL超濃縮抗菌洗衣精」、「日本原裝KitcheNista抗菌保鮮膜」，每項各抽1名幸運兒。

而小朋友最期待的萬聖節，愛買量販即日起至11月2日期間，引進130款萬聖節限定糖果、口罩、裝扮道具和烘焙商品，購買萬聖節裝扮道具單筆滿500元現折50元，單筆最高現折250元。生鮮烘焙區有應景的萬聖節鬼怪麵包、手撕包搞怪限定開售。即日起至10月31日至門市萬聖節活動打卡區拍照，並將照片上傳至FB活動指定頁面，還有機會獲得遠東百貨商品禮券1,000元。

愛買量販周年慶第二波狂送15萬點點數。圖／愛買量販提供
愛買量販周年慶第二波狂送15萬點點數。圖／愛買量販提供
康乃馨兒童醫療口罩萬聖節款，紫黃雙色超搶眼，30片特價180元。圖／愛買量販提供
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萬聖節鬼怪麵包任選2個59元、手撕包（後）售價39元。圖／愛買量販提供
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康乃馨成人醫療口罩萬聖巫帽款，白橘、黑色手繪感圖騰超俏皮，30片特價180元。圖／愛買量販提供
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日本 愛買 萬聖節

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