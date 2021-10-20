女廚獻巧藝飲茶點心創意萌發 老點心展新風貌

高雄義大皇家酒店皇樓中餐廳女力報到！擁有20年資歷的副主廚洪麗芳履新，是該飯店中餐廳點心房首位女性港點師傅，她發揮細膩思維與創意美感融入新菜色，讓老點心呈現新風貌。

洪麗芳團隊一口氣推出30餘道港點，將紅遍國際的珍珠奶茶製成「雪山珍奶包」、港台風味相融的「脆皮芋絲捲」、重新詮釋傳統港點的「香煎糯米雞」、造型吸睛靚麗的「甜心流沙包」等創新港點。還有巧用高檔食材的「瑤柱絲瓜蒸餃」與慈禧太后最愛的「賽螃蟹金魚餃」，現點現做。

洪麗芳是中式料理廚房中少見的女性主廚，港點是她強項，無論是作法、造型、口味都多了幾分女性的美感與細膩。她做料理時，勇於跳脫傳統框架，像是「雪山珍奶包」就是代表作，將紅遍世界、堪稱餐飲界台灣之光的珍珠奶茶當內餡，將茶香濃郁的阿薩姆紅茶與鮮奶以1比1調配，不僅外皮酥脆，內餡還有Q彈珍珠與豐富茶香口感。

「脆皮芋絲捲」想法源自府城排隊小吃芋頭糕，芋頭刨絲加入臘腸、蝦米拌炒添增香氣，再以蒸籠蒸透，入口即化，富有濃濃芋香，再以特製越南米皮包裹油炸，色香味俱全。

傳統美食「香煎糯米雞」跳脫一般港點思維，不僅有雞肉、北菇、豬肉、蝦仁、鹹蛋黃、干貝絲等傳統餡料，裹上蛋液慢煎。全新研發的「甜心流沙包」相當吸睛，跳脫傳統造型，用草莓粉製成外皮，粉紅光澤還有淡淡草莓香，搭配甜而不膩的流沙餡，外觀、口感增添浪漫氣息。

洪麗芳說，希望客人來到皇樓中餐廳用餐能獲得尊榮感、幸福感，港點要嚴格挑選食材，口味、造型都不遜色，其中「賽螃蟹金魚餃」這道港點便是嘔心瀝血之作，相傳慈禧太后有天突然想吃螃蟹，因為北京不臨海，無法即時供應，御廚便以魚肉代替蟹肉，再加入鮮奶炒過的蛋白，製作出類似口感，深受慈禧太后喜愛。外觀用水晶餃皮、竹炭粉與紅蘿蔔粉揉捻成金魚造型，最後撒上金粉以增添外型貴氣。

「瑤柱絲瓜蒸餃」將大骨、豬皮、金華火腿熬成皮凍，加入些許天然蝶豆花呈現夢幻藍紫色，包覆梅花豬肉、草蝦、絲瓜，蒸過之後放上炸好的干貝絲，不僅湯汁甜美，還有清新爽口內餡、與干貝絲酥脆的豐富口感。

「干貝蟹肉腸粉」使用日本生食等級干貝及特選蟹管肉，腸粉皮加入翡翠增添清爽與鮮美滋味。「鮑魚雞絲腸粉」巧用八角、蠔油、花椒精心滷製精選優質鮑魚，搭配港式燒臘的油封雞腿，適合喜愛重口味老饕。