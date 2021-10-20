快訊

發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

女廚獻巧藝飲茶點心創意萌發 老點心展新風貌

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
擁有20年資歷的洪麗芳，是高雄義大皇家酒店皇樓中餐廳點心房首位女性港點師傅。圖／高雄義大皇家酒店提供
擁有20年資歷的洪麗芳，是高雄義大皇家酒店皇樓中餐廳點心房首位女性港點師傅。圖／高雄義大皇家酒店提供

高雄義大皇家酒店皇樓中餐廳女力報到！擁有20年資歷的副主廚洪麗芳履新，是該飯店中餐廳點心房首位女性港點師傅，她發揮細膩思維與創意美感融入新菜色，讓老點心呈現新風貌。

洪麗芳團隊一口氣推出30餘道港點，將紅遍國際的珍珠奶茶製成「雪山珍奶包」、港台風味相融的「脆皮芋絲捲」、重新詮釋傳統港點的「香煎糯米雞」、造型吸睛靚麗的「甜心流沙包」等創新港點。還有巧用高檔食材的「瑤柱絲瓜蒸餃」與慈禧太后最愛的「賽螃蟹金魚餃」，現點現做。

洪麗芳是中式料理廚房中少見的女性主廚，港點是她強項，無論是作法、造型、口味都多了幾分女性的美感與細膩。她做料理時，勇於跳脫傳統框架，像是「雪山珍奶包」就是代表作，將紅遍世界、堪稱餐飲界台灣之光的珍珠奶茶當內餡，將茶香濃郁的阿薩姆紅茶與鮮奶以1比1調配，不僅外皮酥脆，內餡還有Q彈珍珠與豐富茶香口感。

「脆皮芋絲捲」想法源自府城排隊小吃芋頭糕，芋頭刨絲加入臘腸、蝦米拌炒添增香氣，再以蒸籠蒸透，入口即化，富有濃濃芋香，再以特製越南米皮包裹油炸，色香味俱全。

傳統美食「香煎糯米雞」跳脫一般港點思維，不僅有雞肉、北菇、豬肉、蝦仁、鹹蛋黃、干貝絲等傳統餡料，裹上蛋液慢煎。全新研發的「甜心流沙包」相當吸睛，跳脫傳統造型，用草莓粉製成外皮，粉紅光澤還有淡淡草莓香，搭配甜而不膩的流沙餡，外觀、口感增添浪漫氣息。

洪麗芳說，希望客人來到皇樓中餐廳用餐能獲得尊榮感、幸福感，港點要嚴格挑選食材，口味、造型都不遜色，其中「賽螃蟹金魚餃」這道港點便是嘔心瀝血之作，相傳慈禧太后有天突然想吃螃蟹，因為北京不臨海，無法即時供應，御廚便以魚肉代替蟹肉，再加入鮮奶炒過的蛋白，製作出類似口感，深受慈禧太后喜愛。外觀用水晶餃皮、竹炭粉與紅蘿蔔粉揉捻成金魚造型，最後撒上金粉以增添外型貴氣。

「瑤柱絲瓜蒸餃」將大骨、豬皮、金華火腿熬成皮凍，加入些許天然蝶豆花呈現夢幻藍紫色，包覆梅花豬肉、草蝦、絲瓜，蒸過之後放上炸好的干貝絲，不僅湯汁甜美，還有清新爽口內餡、與干貝絲酥脆的豐富口感。

「干貝蟹肉腸粉」使用日本生食等級干貝及特選蟹管肉，腸粉皮加入翡翠增添清爽與鮮美滋味。「鮑魚雞絲腸粉」巧用八角、蠔油、花椒精心滷製精選優質鮑魚，搭配港式燒臘的油封雞腿，適合喜愛重口味老饕。

皇樓中餐廳港點菜餚全新上市，最低120元起即可品嘗洪麗芳的精湛手藝，即日起至10月31日止，皇樓中餐廳加碼推買3送1優惠，任點港點菜單任3款，送鮮蔬魚翅餃、臘味蘿蔔糕或鮮蝦炸春捲三選一，預訂專線（07）6568166轉21402皇樓中餐廳。

「脆皮芋絲捲」色香味俱全。圖／高雄義大皇家酒店提供
「脆皮芋絲捲」色香味俱全。圖／高雄義大皇家酒店提供
「雪山珍奶包」以珍珠奶茶當內餡，將茶香濃郁的阿薩姆紅茶與鮮奶以1比1調配，外皮酥脆，內餡有Q彈珍珠與豐富茶香口感。圖／高雄義大皇家酒店提供
「雪山珍奶包」以珍珠奶茶當內餡，將茶香濃郁的阿薩姆紅茶與鮮奶以1比1調配，外皮酥脆，內餡有Q彈珍珠與豐富茶香口感。圖／高雄義大皇家酒店提供
「甜心流沙包」相當吸睛，用草莓粉製成外皮，搭配甜而不膩的流沙餡，外觀、口感增添浪漫氣息。圖／高雄義大皇家酒店提供
「甜心流沙包」相當吸睛，用草莓粉製成外皮，搭配甜而不膩的流沙餡，外觀、口感增添浪漫氣息。圖／高雄義大皇家酒店提供
「瑤柱絲瓜蒸餃」將大骨、豬皮、金華火腿熬成皮凍，加入些許天然蝶豆花呈現夢幻藍紫色，視覺效果出色。圖／高雄義大皇家酒店提供
「瑤柱絲瓜蒸餃」將大骨、豬皮、金華火腿熬成皮凍，加入些許天然蝶豆花呈現夢幻藍紫色，視覺效果出色。圖／高雄義大皇家酒店提供
「賽螃蟹金魚餃」外觀用水晶餃皮、竹炭粉與紅蘿蔔粉揉捻成金魚造型，撒上金粉增添貴氣。圖／高雄義大皇家酒店提供
「賽螃蟹金魚餃」外觀用水晶餃皮、竹炭粉與紅蘿蔔粉揉捻成金魚造型，撒上金粉增添貴氣。圖／高雄義大皇家酒店提供
腸粉是港式點心經典菜色。圖／高雄義大皇家酒店提供
腸粉是港式點心經典菜色。圖／高雄義大皇家酒店提供

珍珠奶茶 義大集團

延伸閱讀

辣露腿配空靈妝感跑趴 香奈兒官網放送整面Jennie牆 還推出她的專屬歌單！

7-11推「寶可夢、小熊維尼、無所事事小海豹」可愛新品

《酒鬼都市女人們》預告超爆笑！前性感女團成員韓善伙清涼造型演繹瑜珈老師，公開她30+瘦身祕訣

裘莉帶兒女參加《永恆族》首映 一家時尚造型真好看！

相關新聞

女廚獻巧藝飲茶點心創意萌發 老點心展新風貌

高雄義大皇家酒店皇樓中餐廳女力報到！擁有20年資歷的副主廚洪麗芳履新，是該飯店中餐廳點心房首位女性港點師傅，她發揮細膩思...

全家便利商店 X 看見．齊柏林基金會「創意快閃店」現身台北東區

全家便利商店創意做公益，於「看見．齊柏林基金會」零錢捐計畫邁入第二年之際，選擇位於台北市仁愛路圓環的全家便利商店敦新店，...

臺韓合創22首音樂劇饗宴 廣藝劇場No.5《徽因》四人套票85折起

「用自由將我們的未來開啟，為明天用盡全力，煙火般燦爛的女人──徽因」，廣藝基金會與聯合文創聯合主辦的臺韓合創音樂劇，廣藝劇場No.5《徽因》11月12至14日將於臺中國家歌劇院公演四場。擔綱主演的音樂劇名演員陳品伶，除透過短片描繪出在她眼中，《人間四月天》之外的林徽因；也提醒大家千萬別錯過，即日起至11月14日推出的《徽因》四人套票85折。

Lazzyup墊 獻給懶骨頭舒適放鬆的輕時光

此外考量每個人習慣與使用情境，在椅背設計上也提供五段式椅背彈性升降調整，更加多元的角度，不管是側躺、靠背、仰臥起坐皆適宜，另外孕婦如果因水腫或腰酸背痛狀況，經常有需要在床上休息減緩壓力，也可以藉此作為腰枕的使用，支撐上也會比一般枕頭更加穩固舒適。

大齡女子的喜悲音樂劇《我家大姊0空窗》唱出焦慮世代女子的渴望光鮮與徬徨

此次北中南巡演的5位演員卡司更是一時之選：唱歌集詹喆君領軍，超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員－周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，演出音樂劇才女王悅甄編創之作，能唱能演的五人讓輪廓鮮明的角色們躍然於舞台上，喜劇節奏掌握絕佳，時而搞笑時而真情流露，整個文本演繹起來拳拳到肉，實為一齣精湛、讓觀眾又笑又淚的音樂劇演出。

超美漸層！綠葡萄+綿密奶蓋 萬波「奶油青提」新上市

熱銷茶飲向來離不開水果，像是新鮮芒果製成的「楊枝甘露」，或紅心芭樂為原料的「粉紅爵利」，都各有粉絲。萬波近日重磅推出以美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。