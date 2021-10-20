全家便利商店 X 看見．齊柏林基金會「創意快閃店」現身台北東區

全家便利商店創意做公益，於「看見．齊柏林基金會」零錢捐計畫邁入第二年之際，選擇位於台北市仁愛路圓環的全家便利商店敦新店，推出為期兩周的「公益快閃店」，首次將零錢捐箱概念進行大改造，化身成「零錢捐智能機」，消費者只要捐出20元給「看見．齊柏林基金會」作為環境教育推動基金，就能挑選任一款零錢捐智能機內的黑松汽水限定款「看見台灣罐」。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，去年全家便利商店攜手「看見．齊柏林基金會」啟動5年一億元勸募計畫，首年即募得近2,113萬，並以全家便利商店全台超過3,900間門市作為環境教育基地，於基隆、台北、宜蘭、花蓮、台東等地舉辦多場「飛閱全家鄉」環境講座。為了持續與年輕世代溝通，今年特別從生活化、趣味化角度規畫，包括公益快閃店、零錢捐智能機和「看見台灣罐」，並與歌手Leo王合作、號召網友填詞「共創台灣土地嘻哈神曲」等系列活動，期望吸引更多民眾參與台灣環境教育的社會行動。

今年為了擴大環境教育行動，全家便利商店邀請深耕台灣90年的「黑松汽水」共襄盛舉，推出4款「看見台灣罐」，將齊柏林導演空拍的台灣地景照化身為台灣之美紀念罐，共有玉山主峰、翡翠水庫、玉里稻田大腳印、 高雄魚塭夕照等4款，限量16萬罐，即日起在全台全家便利商店門市皆有販售，每售出一罐、黑松就將捐出5元，支持「看見．齊柏林基金會」深耕環境教育。

全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」共同推動的「全家一起看見台灣」公益零錢捐計畫邁入第二年，即日起至11月2日台北市的全家便利商店敦新店化身「公益快閃店」，店門口設置全台首創零錢捐智能機，將智販機化作大型的零錢捐箱，只要使用悠遊卡、信用卡或手機支付等方式進行捐款，捐出20元給「看見·齊柏林基金會」做為環境教育基金，就能獲得一罐限定版的黑松汽水「看見台灣罐」。零錢捐智能機為全台唯一同時銷售「看見台灣罐」4款限定版，外型設計特別使用光柵板，只要分別從左右兩側觀看，就可發現藏在其中的台灣之「美」與「殤」。

全家便利商店敦新店「公益快閃店」特別以4款、超過500罐的黑松汽水「看見台灣罐」，排出「I ❤ TW」的網美打卡牆，邀請民眾在打卡牆或零錢捐智能機前拍照，再將照片上傳至「全家在這里」粉絲團貼文下方留言處，就有機會抽中全家便利商店500元購物金。

即日起至11月16日於全家便利商店購買任一罐黑松汽水「看見台灣罐」，黑松汽水就會捐出5元；會員還可同步參加集章活動，購買4罐就可免費獲得齊柏林《映河》特展門票1張，或是以加價購的方式換購「看見．齊柏林基金會」看見台灣明信片、精裝筆記本、防水帆布袋、頭圍／脖巾、玉山馬克杯等5款周邊商品。

全家便利商店今年將延續對四大環境倡議行動的支持，從「齊柏林空間．環境教育基地營」出發，以《映河》為題，透過齊柏林導演的鏡頭，以鳥的視野與雲的高度，看見台灣河流的美麗與城市交融後的變化，邀請民眾共同參與，明年預計邀請2,000位學童免費到館參觀。另也期望能將影像的影響力由展館向外擴大，深入校園進行「小小齊柏林．看見台灣校園公播計畫」，並結合全家便利商店通路據點，將「飛閱台灣全家鄉」環境講座帶至全台，預計於6個縣市舉辦。