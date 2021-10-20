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超美漸層！綠葡萄+綿密奶蓋 萬波「奶油青提」新上市
熱銷茶飲向來離不開水果，像是新鮮芒果製成的「楊枝甘露」，或紅心芭樂為原料的「粉紅爵利」，都各有粉絲。萬波近日重磅推出以美國進口無籽綠葡萄為主的新品「奶油青提」，口感多汁清甜、香氣清新優雅，打成冰沙後加入萬波招牌愛玉凍，最後淋上綿密的奶蓋，好喝也好拍。
萬波的奶油奶蓋，選用澳洲進口奶油乳酪，搭配海鹽與希臘式優酪，奶香中帶有些許鹹甜風味，好喝不膩口。期間只要在萬波門市購買大杯原茶（島嶼紅茶、碧螺春綠茶、阿里山青心烏龍、木柵四季春）只要加價20元，即可加購一份「奶油」讓飲料直接升級，品嘗奶蓋的綿密與原茶的香氣。
萬波新品「奶油青提」冰量固定（冰沙），甜度有正常和半糖可以選擇，全台統一 95元（僅販售大杯）， 10/21（四）於全台門市開始販售，外送平台foodpanda和Uber Eats同步上架，也可加入萬波官方LINE會員，使用線上點餐系統除了免外送費，消費還可累積點數。
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