不喝咖啡就搗蛋 丹堤萬聖節飲品買1送1

10/31暗黑萬聖節即將到來，慶祝這個搞鬼搞怪、找碴搗蛋的西洋節慶，丹堤咖啡10/31 (六)當天推出「不喝咖啡就搗蛋」的買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

此外，振興五倍券的優惠活動同步登場，加碼回饋系列將優惠至11月30日，期間單筆消費滿220元、可用振興券面額200抵用，消費滿550元，可用振興券面額500元抵用，消費滿1,200，可用振興券面額1,000元抵用。丹堤也推出振興券專屬組合餐，包括雙人早餐、燻雞活力早午餐，最高可現省95元。

振興券也可享賣場商品組合超值優惠價，包括咖啡豆、掛耳咖啡、茶盒大禮包等。