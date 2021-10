《Gucci Garden Archetypes原典》巡迴展 台灣站登場！

今年是義大利時尚品牌GUCCI成立100周年,除了近日所推出的特別系列商品、快閃店之外,還有許多盛大慶祝活動陸續進行中。今年五月,位於佛羅倫斯領主廣場的古馳花園博物館(Gucci Garden)率先展開了一個名為《Gucci Garden Archetypes原典》的展覽,這個主打「沉浸式多媒體體驗」的展覽,以16個房間展現創意總監Alessandro Michele上任後操刀的精彩形象廣告,讓原本呈現在紙本、數位平台上的影像突破載體限制,變成讓人可以透過視覺、嗅覺等感知實際體驗的奇幻空間,這也正是GUCCI品牌魅力之一,能把看展變成一件浪漫的事,在100周年的此刻更顯得格外有代表性。

現在,透過即日起在松山文創園區(簡稱松菸)登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽,台灣民眾不用出國也能走進這個屬於GUCCI的夢境!

★什麼是《Gucci Garden Archetypes原典》展覽?台灣6展間揭開神秘面紗

GUCCI創意總監Alessandro Michele在2015年上任後,為品牌帶來了一場堪比「文藝復興」般的變革,無論是以他著迷的1970年代復古風格做為創作靈感打造的眾多設計,或是融入非常有戲劇效果的各式繁複元素等等,都讓GUCCI成為當代最具特色、擁有高度識別性的代表品牌,也擄獲了許多新消費者的心。這些成果,可說是都與Alessandro Michele的奇趣想像力息息相關,而《Gucci Garden Archetypes原典》展覽,就是透過GUCCI這些年來的形象廣告,拆解、探究Alessandro Michele腦中天馬行空的世界,因為形象廣告往往最能完整詮釋當季服裝的靈感與創作理念,是Alessandro Michele訴說故事的最佳管道。

從品牌發源地佛羅倫斯開始,由Alessandro Michele擔任策展人,Archivio Personale設計工作室執行的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽一路巡迴到中國、香港、東京,這次登陸台灣松菸,帶來了精選的6間主題展間,依觀展動線順序為時空控制室(Control Room)、花悅仙境(Gucci Bloom)、奇幻烏托邦(Gucci Hallucination)、GUCCI方舟(Gucci Gothic)、GUCCI收藏家(Gucci Collectors),以及好戲登場(Gucci Showtime)。每個展間都有對應的某季形象廣告,並期望以百分之百相同的呈現方式巡迴世界展出,讓各地的參觀者都能感受到一樣美好的觀展體驗,被這些來自音樂、藝術、旅行和流行文化等多元靈感影響的創意所包圍著。

★展間一:時空控制室 走進Alessandro Michele的大腦

這個空間是《Gucci Garden Archetypes原典》展覽入口,是一個由許多螢幕組成的控制室,畫面中播映著歷年來精選出的形象廣告影片。站在這些螢幕前,感受第一波視覺衝擊,代表進入GUCCI奇幻世界的序曲已經響起。

★展間二:花悅仙境 一座結合視覺、嗅覺的心靈花園

「起舞、漫步、微笑、夢想……繁花似錦的街頭,我們肆意歡笑,我們閒庭信步。」

Alessandro Michele為GUCCI打造的第一款香水,就是Gucci Bloom花悅系列。這款香水靈感來自百花齊放的花園,以馥郁花香展現女性勇敢、自信特質。本次展覽當中的「花悅仙境」展間,則是選擇以2018年由女星Dakota Johnson、藝術家Petra Collins以及跨性別演員兼模特Hari Nef主演的廣告為主題,畫面與情境希望展現的是所有人在這裡都快樂而自由,可以表達真實的自我,充滿青春活力和夢幻般的可能性,同時亦開啟了當代女性的包容性新視野。

展間裡一張粉色印花沙發重現廣告中Petra Collins所穿的洋裝,周圍有著滿滿的花草搭配粉色牆面,像是一個夢幻的私人花園。深吸一口氣,還能聞得到空氣中散發著的Gucci Bloom花悅系列香水香味喔!

★展間三:奇幻烏托邦 史詩般壁畫打造超現實幻境

2018年春夏,GUCCI邀請了西班牙藝術家Ignasi Monreal以畫作形式創作形象廣告「奇幻烏托邦」,擅長融合流行文化和文藝復興時期藝術元素的他,讓畫作中的模特兒穿搭GUCCI該季的服裝、包款等,置身於天空、海洋和心靈三大領域中,重新演繹經典藝術作品和古希臘羅馬神話,描繪出一個幽默而細膩的超現實幻境。

模特兒們駕馭戰車穿越雲層,馬背上的騎士站立在天空之城的幻影前,然後變幻為神話中獅子般的野獸。或漂浮在空中,像雲中天使一樣坐在雲朵邊緣小憩,同時將釣魚竿懸掛在象徵著人類王國的圓頂建築和飛機之上。荷蘭畫家Hieronymus Bosch聞名世界的作品「人間樂園」,也在他展新的詮釋下變成有趣的廣告畫面。Ignasi Monreal精美再現藝術與幻想的變革之力,讓GUCCI當年更曾以這系列的廣告為圖騰,推出官網限量的服裝系列,掀起搶購潮。

在《Gucci Garden Archetypes原典》展中,展間三利用大幅輸出的畫作打造一個四面都是Ignasi Monreal創作的2018春夏廣告空間,鮮明的配色和充滿想像力的構圖、人物造型,一定能讓置身其中的觀展者留下深刻印象。

★展間四:GUCCI方舟 巨幅LED包圍 感受宏偉神話魅力

從小到大聽過許多關於諾亞方舟的故事,不少電影也都曾經以此為靈感創作劇本。2019年的早春,GUCCI也以「方舟」刻劃出一個訴說平等、重生與希望的世界,廣告呈現一群年輕的夢想家和他們的動物同伴們,從被洪水氾濫的大地上揚帆啟航。

一群遊牧民族的年輕理想主義者正在大地上勞作耕種、飼喂羊群、採收蘋果。他們所穿服飾具有毫不掩飾的現代風格,與四周塵土滿布、但陽光燦爛的環境形成鮮明對比,明亮的圖案與醒目的色彩為乾旱的景致注入了生命活力。包括大象、鴕鳥、綿羊、美洲駝、鸚鵡和老虎等動物都出現在畫面中,和一群魅力超凡的怪人同在,他們正在努力建造一艘巨大的木制方舟,在烈日下架起橫樑,錘擊、鋸制。方舟在滂沱大雨中揚帆啟航,駛過被洪水淹沒的土地。這支廣告描繪出GUCCI對宏偉神話、人類與自然和諧共存主題的偏愛。

展間四以播放著2019早春方舟廣告影片的LED牆面包圍著走道,讓觀展者能夠身歷其境般感受與動物登上方舟的情境,巨幅的LED牆面搭配其前方裝飾的雜草,提供更有包覆、沉浸感的觀展體驗,聲光效果也更顯強烈。

★展間五:GUCCI收藏家 歌頌「與眾不同」

GUCCI創意總監Alessandro Michele向來鼓吹人們應該大膽展現自我,在他的設計作品以及操刀的廣告中一直都可以見到許多刻板印象中所謂的「古怪形貌」,無論是人、事、物,都能自信擁抱自身的不同與特色。2018秋冬形象廣告,他在奧地利塞默靈邀請了幾位對收集物品感到癡迷的人士,他們帶來了各式收藏品,像是毛絨玩偶、古董鐘表、蝴蝶標本、油畫和各種瓷盤等等,這也成為了當季的形象廣告主軸。無論是蝴蝶帶來宛如魔法的力量、像家人般存在的玩具、能在牆上形成小宇宙的布穀鳥鐘等等,都代表了收藏者內心的小世界,提供安穩的放鬆、想像空間。GUCCI認為,涉及藝術或美,我們又憑什麼限制他人的激情呢?

於是重現這支廣告概念的展間五,可說是這個展中最能讓觀展者感到震撼的展區,裡頭有100顆酒神包、1,400隻蝴蝶標本、1000多個毛絨玩偶、1200組的餐瓷等,他們雖然都被放在玻璃櫃中,但此區的四面牆壁、天花板、地板都是鏡子,經過不斷地反射、延伸所呈現的效果非常魔幻,在無邊無境的收藏天地中,感受到濃烈的戀物情懷。不過在衣著方面,可能要穿褲子會比較沒有走光的危機。

★展間六:好戲登場 體驗好萊塢幕前幕後視角

華麗的歌舞、輝煌的好萊塢黃金年代、傳奇巨星們,一直也是啟發GUCCI創意總監Alessandro Michele創造力的重要素材,甚至成為他用來命名GUCCI彩妝品的靈感。2019春夏形象廣告「好戲登場(Gucci Showtime)」,GUCCI續寫了20世紀40到50年代好萊塢音樂劇的美好時光,重現名流文化的興起。

踢踏舞者和舞蹈團身著當季系列中鮮豔亮麗的服裝,搭配百老匯歌星Ethel Merman為《娛樂至上There's No Business Like Show Business 》所演唱的同名歌曲,展現熱鬧的片場情境。歌詞是對所處時代的標記,是對好萊塢音樂劇的致敬,是對偉大電影機器的頌歌,廣告畫面除了幕前的精彩,幕後的忙碌身影也沒有遺落,讓人一窺當時電影工業的執行方式。舞臺上下場景的快節奏配合,帶領觀眾沉浸其中,重現許多經典好萊塢電影橋段像是《紳士愛美人Gentlemen Prefer Blondes》、《萬花嬉春Singin' in the Rain》等。

展間六搭建了廣告中宏偉交錯的大舞台,台上投影著2019春夏形象影片,給人一種虛實交錯的感覺。銀幕上可以感受舞蹈世界的戲劇魅力,而舞台下、幕後的背板、攝影棚細節等,也都完整呈現。盡情在舞台上擺出明星姿態吧!我們每個人不都是自己人生的主角嗎?

★《Gucci Garden Archetypes原典》巡迴展 2021.10.21 - 11.3 上午 10:00 - 晚間 8:30 松山文創園區二、三號倉庫(台北市信義區光復南路133號) 此展覽僅提供LINE線上預約制,不開放現場排隊 免費參觀預約:on.gucci.com/GucciGardenTaipei

