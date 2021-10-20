裘莉「永恆族」首映超酷唇環 50美金就能入手！

好萊塢巨星安潔莉納裘莉（Angelina）日前帶家中小孩起出席「永恆族」洛杉磯電影首映，回收時尚備受好評。安潔莉納裘莉嘴唇上超級特立獨行的唇環更是引爆網路話題。這件珠寶作品其實來自美國德州奧斯丁的一位年輕的珠寶設計師Nina Berenato，14k鍍金的唇環定價50美金，台灣可運送。因為材質還算柔軟，可以按照自己的臉型調整，另外一段可以緊扣在嘴唇內。她表示這個唇環的設計靈感來自於她之前為碧昂絲的MV「Spirit」打造的面具，之後美國當紅的音樂團體ChloexHalle成員Chloe也曾配戴過。

除了話題唇環，選擇以金質珠寶彰顯整體造型的裘莉，所配戴的耳環、手鐲、手環、戒指等，都是來自於專門販售骨董珠寶的比佛利山莊珠寶店Beladora，其中金屬圈圈耳環是美國品牌Tiffany & Co.的戒指則是來自設計師Ilias Lalaounis。Beladora也提供網購服務與國際運送。 美國設計師Nina Berenato以金質珠寶為主，設計簡練幾何。圖／摘自IG @ninaberebato 美國設計師Nina Berenato以金質珠寶為主，設計簡練幾何。圖／摘自IG @ninaberebato