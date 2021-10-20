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RICHARD MILLE自製機芯計時碼表 黑白陶瓷新亮相

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle黑色TZP陶瓷款，861萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle黑色TZP陶瓷款，861萬元。圖 / RICHARD MILLE提供

變化顏色，總能帶來設計的迥異能量，而如果再加上物料、材質的蛻變，更能創造出同款設計的鮮明差異。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE針對RM 72-01 LIFESTYLE自製機芯計時碼表，推出黑、白陶瓷款式新亮相。兩種顏色的特殊陶瓷並搭配5N紅金中層表殼，讓高科技、輕盈、精密複雜，三位一體。

原本就精擅高科技物料與精密機械工藝的RICHARD MILLE，其RM 72-01 Lifestyle表款的特色之一就在使用品牌首款自製與專利的計時碼表機芯CRMC1。機芯具有專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制，可將分鐘輪和小時輪的連接運作與秒輪脫離，同時儘管機芯由多達425個零件組成，但其厚度仍維持相對纖薄的6.05毫米，也讓RM 72-01 Lifestyle成為一款中性、男女皆宜的日常生活款式。

表款初次問世時，品牌曾找來藝術加好友Benjamin Millepied和Thomas Roussel，在約書亞樹（Joshua Tree）國家公園沙漠翩翩起舞，帶來空靈的生活風格聯想，並與手表面盤上3、8與11的三個數字時標，巧妙為宣傳影片的三拍子節奏定調。本次新亮相的黑色TZP陶瓷表殼與白色ATZ陶磁表殼，並在黑色TZP陶瓷、5N紅金的按鈕對比下，展現出強烈、純粹的色彩印象。

表殼再具備五級鈦合金、5N紅金全數四種款式，價位則約自593萬元起至861萬元不等。

新亮相的黑色TZP陶瓷表殼，在黑色TZP陶瓷、5N紅金的按鈕對比下，展現出強烈、純粹的色彩印象。圖 / RICHARD MILLE提供
新亮相的黑色TZP陶瓷表殼，在黑色TZP陶瓷、5N紅金的按鈕對比下，展現出強烈、純粹的色彩印象。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle白色ATZ陶瓷款，861萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle白色ATZ陶瓷款，861萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle紅金款，762萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle紅金款，762萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
儘管CRMC1機芯由多達425個零件組成，但其厚度仍維持了相對纖薄的6.05毫米。圖 / RICHARD MILLE提供
儘管CRMC1機芯由多達425個零件組成，但其厚度仍維持了相對纖薄的6.05毫米。圖 / RICHARD MILLE提供
表款初次問世時，品牌曾找來藝術加好友Benjamin Millepied和Thomas Roussel，在約書亞樹（Joshua Tree）國家公園沙漠翩翩起舞，帶來空靈的生活風格聯想。圖 / RICHARD MILLE提供
表款初次問世時，品牌曾找來藝術加好友Benjamin Millepied和Thomas Roussel，在約書亞樹（Joshua Tree）國家公園沙漠翩翩起舞，帶來空靈的生活風格聯想。圖 / RICHARD MILLE提供

品牌 專利

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