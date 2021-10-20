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啃巫婆手指、生吞腦漿！萬聖節的怪異美食整理包

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北晶華歡慶萬聖節，打造精彩的節慶體驗。圖／晶華酒店提供
台北晶華歡慶萬聖節，打造精彩的節慶體驗。圖／晶華酒店提供

萬聖節到了，除了各大遊樂園大玩鬼主意，飯店各餐廳也推出超另類美食，每年只有到此刻，可以理所當然地喚醒心中的惡魔，啃巫婆手指、生吞腦漿，再大啖蜘蛛網密結的各類飲食，怪奇可怕，卻格外紓壓。

台北晶華酒店10月22日至31日推出一連串萬聖節相關的餐飲與住宿活動。一樓azie餐廳主打黑怪獸漢堡、幽靈披薩、單眼怪墨魚麵組成的「萬聖變裝餐」；法籍點心行政主廚裴洛偉則發揮童心，齊聚南瓜怪、科學怪人、木乃伊等，打造一座「奇幻甜點樂園」。此外，期間的兩個周末晚餐時段，超人氣自助餐廳栢麗廳也將舉辦「萬聖節變裝派對」，當日變裝入場者，打卡上傳至官方Instagram，就有機會免費到酒店住宿一晚。

同時間，台北晶華也規劃了「萬聖節搞怪航程」住房專案，搭配萬聖節DIY創意體驗課程、應景派對野餐組，以及以夯劇「魷魚遊戲」規劃的闖關活動，兩人成行每人3,490元起，每房另贈兩位12歲以下孩童免費。

即日起至10月31日，台北遠東香格里拉法籍甜點主廚胡孟洋 (Yann Roumanille) 巧思設計一系列萬聖節限定甜點，於一樓The Cake Room販售，包含暗黑蜘蛛網、鬼腦袋造型杯子蛋糕等；38樓的馬可波羅酒廊也祭出主題調酒，以伏特加、龍舌蘭為基底的創意特調，骷髏、殭屍手爪等現身，充滿節慶儀式感。

台中日月千禧酒店旅覓酒吧有斧頭眼球蛋糕、蝙蝠地瓜麵包兩款萬聖甜點；極炙牛排館則在宵夜時段端出三款各具特色的萬聖節特調。此外，饗樂全日餐廳海陸百匯於10月23日至31日午、晚餐時段舉辦童饗萬聖搗蛋月活動，3~5歲幼兒著萬聖裝扮即可免費入場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬聖甜點搞怪出列。圖／日月千禧提供
萬聖甜點搞怪出列。圖／日月千禧提供
台北遠東香格里拉巫婆手指餅乾，有奶油與抹茶雙口味，驚悚斷指造型奶油香氣十足且酥脆可口，令人食「指」大動，每包6支250元。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉巫婆手指餅乾，有奶油與抹茶雙口味，驚悚斷指造型奶油香氣十足且酥脆可口，令人食「指」大動，每包6支250元。圖／台北遠東提供
台北晶華一樓中庭的azie餐廳推出「萬聖變裝餐」，480元起。圖／晶華酒店提供
台北晶華一樓中庭的azie餐廳推出「萬聖變裝餐」，480元起。圖／晶華酒店提供
台北遠東香格里拉推出鬼腦袋，香草杯子蛋糕內餡是濃郁櫻桃糖漿，咬下流出一股鮮紅，驚悚美味又應景，每個220元。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉推出鬼腦袋，香草杯子蛋糕內餡是濃郁櫻桃糖漿，咬下流出一股鮮紅，驚悚美味又應景，每個220元。圖／台北遠東提供
馬可波羅酒廊「惡魔的饗宴」特調以伏特加為基底搭配百香果、哈密瓜利口酒與萊姆汁，再以蘋果汁中和酸度，多重果香充滿熱帶風味，每杯390元。圖／台北遠東提供
馬可波羅酒廊「惡魔的饗宴」特調以伏特加為基底搭配百香果、哈密瓜利口酒與萊姆汁，再以蘋果汁中和酸度，多重果香充滿熱帶風味，每杯390元。圖／台北遠東提供

萬聖節 甜點 酒店

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