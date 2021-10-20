星飯店吃到飽「兩人816元」！新板希爾頓悅．市集回歸

點主餐送沙拉吧、海鮮吃到飽平日480元起，不僅如此，即日起至11月30日，持乙張五倍振興券任一面額，於平日用餐，２位大人同行、主餐價低者半價。這是台北新板希爾頓酒店悅．市集Semi Buffet重磅回歸的獻禮，雙人平日午餐，含服務費最低816元，即可享受超澎湃餐點。

新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店，館內2樓「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳，即日起平日午晚餐期推出Semi Buffet半自助式餐點吃到飽，13道主餐從480元至1,280元（服務費另計），其中有多達8道不超過480元的主菜可供選擇。此外，餐檯也豪華再升級，推出時令海鮮、多款主廚特製熱食，以及每日限定甜點，全部無限取用。

其中，網友認為必點的超值480元「明太子中卷奶油義大利麵」，選用日本進口明太子搭配超濃郁奶油醬汁，義大利麵控絕對不能錯過。超受歡迎的選項還有980元的「德式豬腳佐酸菜」，將豬腿醃製過後，入鍋油炸將皮炸至酥脆，再入爐烘烤，將香味鎖入肉中，超脆皮的德國豬腳佐上主廚自製道地酸菜，饕客必點。

想要奢華享受，則推薦1,280元的「美國濕式熟成肋眼牛排佐香料海虎蝦」，主廚嚴選美國8盎司濕式熟成肋眼牛排，以數種香料調味、高溫煎烤鎖住肉汁，肉質軟嫩多汁，另有巨無霸海虎蝦以香料醃製烘烤，體驗超奢華海陸饗宴。

重新回歸的自助餐檯，也從沙拉吧升級分為「季節海鮮區」，平日午餐包含新鮮魷魚、深海白蝦，晚餐新增鳳螺、淡菜等海鮮料理，依季節變換更替。「主廚每日特製熱食區」則有烤魚下巴、BBQ烤雞翅及精選炸物；「每日限定甜點區」由甜點師傅現做，供應逾五款特製甜點。