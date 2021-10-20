臺韓合創22首音樂劇饗宴 廣藝劇場No.5《徽因》四人套票85折起
「用自由將我們的未來開啟，為明天用盡全力，煙火般燦爛的女人──徽因」，廣藝基金會與聯合文創聯合主辦的臺韓合創音樂劇，廣藝劇場No.5《徽因》11月12至14日將於臺中國家歌劇院公演四場。擔綱主演的音樂劇名演員陳品伶，除透過短片描繪出在她眼中，《人間四月天》之外的林徽因；也提醒大家千萬別錯過，即日起至11月14日推出的《徽因》四人套票85折。
在專訪短片中，陳品伶娓娓道來，相較於過去印象中，往往聚焦於情愛、風花雪月的情節，《徽因》則體現出這位畢生追求理想、真善美的民國才女。「我需要的，是一個百分百信任我、尊重我的人，而這不是一個妻子的身分所期待的，而是一個知識份子，她所希望的」，則是陳品伶個人最喜歡的一句台詞。
「林徽因的魅力，讓三個男人拜倒在她的石榴裙下」，固然讓人津津樂道至今，但廣藝基金會攜手韓國知名劇場導演徐在亨，《英雄》、《與神同行-陽世篇》、《王世子失蹤事件》等韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜，跨國音樂劇《徽因》同時也彰顯出「林徽因的堅持，讓中國歷史建築得以復育及保存；林徽因的勇氣，讓她不屈服於民初傳統女性框架。」
身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，前衛的思想、對於永恆志業的追求，她與愛慕她的三個男人，共同交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的生命故事。《徽因》全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因充滿傳奇性的生命故事。
《徽因》雲集劇場、電視、電影等各路實力派高人氣演員，除陳品伶之外，並由偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成，出道選秀節目「超級星光大道」被封為「舞王」的周定緯飾演金岳霖，曾入圍金馬獎的實力派演員李杏扮演冰心，徐志摩一角則由偶像劇新生代演員鍾政均詮釋。
廣藝劇場No.5《徽因》即將於11月12日至11月14日於臺中國家歌劇院盛大演出，即日起至11月14日推出四人套票85折，購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統、udn售票網。
廣藝劇場No.5《徽因》演出資訊
演出場次：11/12(五)19:30、11/13(六)14:30、19:30、11/14(日)14:30
演出地點：臺中國家歌劇院 大劇院
演出票價：600、900、1200、1500、2000、2500
售票通路：OPENTIX售票系統 https://reurl.cc/6DyeN6、UDN售票網https://reurl.cc/Rb6Qor
FB粉絲團：廣藝基金會
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