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臺韓合創22首音樂劇饗宴 廣藝劇場No.5《徽因》四人套票85折起

聯合新聞網 / 聯合數位文創
音樂劇演員陳品伶及「超級星光大道」舞王周定緯分別飾演林徽因及金岳霖。圖／廣藝基金會提供
音樂劇演員陳品伶及「超級星光大道」舞王周定緯分別飾演林徽因及金岳霖。圖／廣藝基金會提供

「用自由將我們的未來開啟，為明天用盡全力，煙火般燦爛的女人──徽因」，廣藝基金會與聯合文創聯合主辦的臺韓合創音樂劇，廣藝劇場No.5《徽因》11月12至14日將於臺中國家歌劇院公演四場。擔綱主演的音樂劇名演員陳品伶，除透過短片描繪出在她眼中，《人間四月天》之外的林徽因；也提醒大家千萬別錯過，即日起至11月14日推出的《徽因》四人套票85折。

在專訪短片中，陳品伶娓娓道來，相較於過去印象中，往往聚焦於情愛、風花雪月的情節，《徽因》則體現出這位畢生追求理想、真善美的民國才女。「我需要的，是一個百分百信任我、尊重我的人，而這不是一個妻子的身分所期待的，而是一個知識份子，她所希望的」，則是陳品伶個人最喜歡的一句台詞。

音樂劇演員陳品伶及「超級星光大道」舞王周定緯分別飾演林徽因及金岳霖。圖／廣藝基金會提供
音樂劇演員陳品伶及「超級星光大道」舞王周定緯分別飾演林徽因及金岳霖。圖／廣藝基金會提供

「林徽因的魅力，讓三個男人拜倒在她的石榴裙下」，固然讓人津津樂道至今，但廣藝基金會攜手韓國知名劇場導演徐在亨，《英雄》、《與神同行-陽世篇》、《王世子失蹤事件》等韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜，跨國音樂劇《徽因》同時也彰顯出「林徽因的堅持，讓中國歷史建築得以復育及保存；林徽因的勇氣，讓她不屈服於民初傳統女性框架。」

身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，前衛的思想、對於永恆志業的追求，她與愛慕她的三個男人，共同交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的生命故事。《徽因》全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因充滿傳奇性的生命故事。

音樂劇演員陳品伶及偶像劇新生代演員鍾政均分別飾演林徽因及徐志摩。圖／廣藝基金會提供
音樂劇演員陳品伶及偶像劇新生代演員鍾政均分別飾演林徽因及徐志摩。圖／廣藝基金會提供

《徽因》雲集劇場、電視、電影等各路實力派高人氣演員，除陳品伶之外，並由偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成，出道選秀節目「超級星光大道」被封為「舞王」的周定緯飾演金岳霖，曾入圍金馬獎的實力派演員李杏扮演冰心，徐志摩一角則由偶像劇新生代演員鍾政均詮釋。

臺韓聯手跨國音樂劇《徽因》民初風華再現。圖／廣藝基金會提供
臺韓聯手跨國音樂劇《徽因》民初風華再現。圖／廣藝基金會提供

廣藝劇場No.5《徽因》即將於11月12日至11月14日於臺中國家歌劇院盛大演出，即日起至11月14日推出四人套票85折，購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統、udn售票網

廣藝劇場No.5《徽因》演出資訊

演出場次：11/12(五)19:30、11/13(六)14:30、19:30、11/14(日)14:30

演出地點：臺中國家歌劇院 大劇院

演出票價：600、900、1200、1500、2000、2500

售票通路：OPENTIX售票系統 https://reurl.cc/6DyeN6、UDN售票網https://reurl.cc/Rb6Qor

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