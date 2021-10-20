辣露腿配空靈妝感跑趴 香奈兒官網放送整面Jennie牆 還推出她的專屬歌單！

香奈兒品牌大使韓國女團BLACKPINK成員Jennie，是本季2021/22 Coco Neige系列形象廣告的主角，隨著此系列正式上市，香奈兒也在首爾舉行了慶祝活動，Jennie當然沒有缺席，以一身高領毛衣搭配熱褲的造型現身，展現超火辣的冬季性感魅力。

Jennie身上的黑白拼色高領毛衣上結合了品牌標識性的「COCO」字樣，腰間珍珠和寶石串鍊增添華麗個性，搭配黑色小短褲與黑色透膚絲襪又注入性感風情，手上的山茶花造型小包則是俏麗可愛。

Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供 Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供

Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供