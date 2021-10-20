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辣露腿配空靈妝感跑趴 香奈兒官網放送整面Jennie牆 還推出她的專屬歌單！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供
Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供

香奈兒品牌大使韓國女團BLACKPINK成員Jennie，是本季2021/22 Coco Neige系列形象廣告的主角，隨著此系列正式上市，香奈兒也在首爾舉行了慶祝活動，Jennie當然沒有缺席，以一身高領毛衣搭配熱褲的造型現身，展現超火辣的冬季性感魅力。

Jennie身上的黑白拼色高領毛衣上結合了品牌標識性的「COCO」字樣，腰間珍珠和寶石串鍊增添華麗個性，搭配黑色小短褲與黑色透膚絲襪又注入性感風情，手上的山茶花造型小包則是俏麗可愛。

Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供
Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供
Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供
Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供

Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供
Jennie出席香奈兒首爾活動。圖／香奈兒提供

除了造型之外，Jennie在這場活動的妝容也是引起許多粉絲熱議，大讚「妝感在線」，捨棄煙燻眼妝展現出更乾淨空靈的氣質，跟火辣的造型混搭也別有一番俐落時尚美。Coco Neige系列今日起於限定精品店上市，香奈兒也在官網上打造了一整面的「Jennie牆」，更在iMUSIC和Spotify推出了Jennie為此系列挑選的精選歌單，讓粉絲除了可以跟隨偶像的時尚穿搭品味之外，連音樂喜好也可以共享。

Coco Neige系列今日起於限定精品店上市，香奈兒也在官網上打造了一整面的「Jennie牆」。圖／擷取自官網
Coco Neige系列今日起於限定精品店上市，香奈兒也在官網上打造了一整面的「Jennie牆」。圖／擷取自官網
香奈兒在iMUSIC和Spotify推出了Jennie為此系列挑選的精選歌單，讓粉絲除了可以跟隨偶像的時尚穿搭品味之外，連音樂喜好也可以共享。圖／擷取自Spotify
香奈兒在iMUSIC和Spotify推出了Jennie為此系列挑選的精選歌單，讓粉絲除了可以跟隨偶像的時尚穿搭品味之外，連音樂喜好也可以共享。圖／擷取自Spotify

香奈兒 品牌

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