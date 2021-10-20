呼叫時尚迷收藏！500輯推出GUCCI原典巡迴展特刊

義大利時尚品牌GUCCI舉辦的《Gucci Garden Archetypes原典》世界巡迴展即將在明日（10月21日）正式在台灣展開，近期除了在台北街頭派出超可愛的粉紅色宣傳車之外，今日由聯合報發行的質感刊物500輯也推出了展覽特刊，結合展覽主視覺打造的封面和精覽資訊解析，推薦時尚迷一定要把握時間收藏！

這次《Gucci Garden Archetypes原典》世界巡迴展從佛羅倫斯開始，經歷中國、香港、東京，台北是全球第5站。展覽主軸聚焦創意總監及展覽策展人Alessandro Michele上任歷年來推出的經典形象廣告，透過沉浸式體驗呈現方式把平面化的廣告立體化，成為各種不同風格的實體展間。這次台北站帶來精選的6大主題展間，依觀展動線順序為時空控制室（Control Room）、花悅仙境（Gucci Bloom）、奇幻烏托邦（Gucci Hallucination）、GUCCI方舟（Gucci Gothic）、GUCCI收藏家（Gucci Collectors），以及好戲登場（Gucci Showtime）。每個展間都有對應的某季形象廣告，並期望以百分之百相同的呈現方式巡迴世界展出，讓各地的參觀者都能感受到一樣美好的觀展體驗。

展覽採免費參觀，但需要透過官方line帳號預約。

★《Gucci Garden Archetypes原典》巡迴展

2021.10.21 - 11.3

上午 10:00 - 晚間 8:30

松山文創園區二、三號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

此展覽僅提供LINE線上預約制，不開放現場排隊