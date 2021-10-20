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「PXGo!全聯線上購」進駐LINE購物 祭出最高24%回饋
不出門線上買齊各種日常生活用品、生鮮雜貨已成為現代人日常，為提供消費者更多元便利的購物方式，「PXGo!全聯線上購」即日起正式在「LINE購物」平台盛大開站，開幕首3日祭出最高24%震撼雙回饋，相當於7.6折優惠；前2萬名消費者首次使用，還可獲得OFF COFFEE熱美式1杯，數量有限，送完為止。希望能透過不同平台帶入更多新客群。
「PXGo!全聯線上購」自2019年11月上線，主打「分批取貨」與「箱購」服務，陸續更導入「預購」、「小時達」，並強化商品結構，不論食品、生活用品或冷凍生鮮、現煮咖啡，甚至高單價的家電、保養品等，消費者都能在「PXGo!全聯線上購」一站購足。
即日起至10月20日開幕期間，消費者凡透過「LINE購物」平台進入「PXGo!全聯線上購」網頁版，以PX Pay結帳，即可獲得LINE POINTS 12%＋福利點12%雙重回饋；10月21日至10月25日期間也有最高12%雙重回饋活動，消費者可把握機會，趁回饋一次購足最划算。
搶搭百貨周年慶熱潮，「PXGo!全聯線上購」更首次開賣「SK-II青春露2入組」，驚爆價6,999元，開站雙重回饋期間購買，換算下來等於不用5,320元即可入手，挑戰周慶最低價；「Panasonic奈米水離子吹風機」特價4,500元，回饋最後不用3,500元就能買到；另外還有家庭必備的「五月花超強韌廚房紙巾」同樣享有優惠，換算折扣價平均1袋不到65元，成箱買更划算。
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