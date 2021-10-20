快訊

這周輪你中了嗎？農遊券再開獎 2組幸運身分證末2碼出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「PXGo!全聯線上購」進駐LINE購物 祭出最高24%回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「PXGo! 全聯線上購」正式在「LINE購物」平台盛大開幕，開幕首3日祭出最高24%震撼雙回饋。圖／全聯福利中心提供
「PXGo! 全聯線上購」正式在「LINE購物」平台盛大開幕，開幕首3日祭出最高24%震撼雙回饋。圖／全聯福利中心提供

不出門線上買齊各種日常生活用品、生鮮雜貨已成為現代人日常，為提供消費者更多元便利的購物方式，「PXGo!全聯線上購」即日起正式在「LINE購物」平台盛大開站，開幕首3日祭出最高24%震撼雙回饋，相當於7.6折優惠；前2萬名消費者首次使用，還可獲得OFF COFFEE熱美式1杯，數量有限，送完為止。希望能透過不同平台帶入更多新客群。

「PXGo!全聯線上購」自2019年11月上線，主打「分批取貨」與「箱購」服務，陸續更導入「預購」、「小時達」，並強化商品結構，不論食品、生活用品或冷凍生鮮、現煮咖啡，甚至高單價的家電、保養品等，消費者都能在「PXGo!全聯線上購」一站購足。

即日起至10月20日開幕期間，消費者凡透過「LINE購物」平台進入「PXGo!全聯線上購」網頁版，以PX Pay結帳，即可獲得LINE POINTS 12%＋福利點12%雙重回饋；10月21日至10月25日期間也有最高12%雙重回饋活動，消費者可把握機會，趁回饋一次購足最划算。

搶搭百貨周年慶熱潮，「PXGo!全聯線上購」更首次開賣「SK-II青春露2入組」，驚爆價6,999元，開站雙重回饋期間購買，換算下來等於不用5,320元即可入手，挑戰周慶最低價；「Panasonic奈米水離子吹風機」特價4,500元，回饋最後不用3,500元就能買到；另外還有家庭必備的「五月花超強韌廚房紙巾」同樣享有優惠，換算折扣價平均1袋不到65元，成箱買更划算。

「SK-II青春露2入」驚爆價6,999元，趁「LINE購物」開站雙重回饋期間購買，等於再打76折。圖／全聯福利中心提供
「SK-II青春露2入」驚爆價6,999元，趁「LINE購物」開站雙重回饋期間購買，等於再打76折。圖／全聯福利中心提供

LINE 生鮮

延伸閱讀

HAPPY GO助攻百貨周慶 兌點消費還可再抽iPhone 13 Pro

黨內不滿側翼行徑 柯文哲捶桌震怒？陳智菡:被放大解讀

他PO出LINE家庭群組發現「全台都撞名」 網笑翻狂喊+1

虎豹潭溪水暴漲還有6人失蹤 坪林區啟動下游攔截支援

相關新聞

呼叫時尚迷收藏！500輯推出GUCCI原典巡迴展特刊

義大利時尚品牌GUCCI舉辦的《Gucci Garden Archetypes原典》世界巡迴展即將在明日（10月21日）...

「PXGo!全聯線上購」進駐LINE購物 祭出最高24%回饋

不出門線上買齊各種日常生活用品、生鮮雜貨已成為現代人日常，為提供消費者更多元便利的購物方式，「PXGo!全聯線上購」即日...

搞定不愛刷牙小孩 口腔保健從小養成

要小朋友乖乖刷牙好難？據統計，3歲小孩的蛀牙率高達六成，牙齒的健康保健，從孩子的幼兒時期就該注意，讓孩子很早就開始蛀牙的原因，常常不是因為愛吃甜食，而是沒有養成正確的刷牙習慣，壞習慣的延續在日積月累下，先從乳牙開始蛀，學齡後，恆齒接著遭殃。

肉食控吃到飽！SEA TO SKY萬聖節高空夜景BBQ只有一天

信義區高空景觀餐廳SEA TO SKY，將於10月30日（六）舉辦「萬聖節BBQ高空夜景海陸派對」，結合47樓戶外夜景B...

獨／明志、輔大校友的回憶！32年「老饕小吃店」熄燈

記憶中的老店又少一間！創業自1989年的「老饕小吃店」，乃是許多明志科大、輔仁大學校友的共同回憶，但是業者於10月19日...

美妝買起來！蝦皮購物推ETUDE超級新品日、超級品牌日

美妝控準備買起來！蝦皮購物攜手韓國美妝大牌ETUDE，即日起接力推出「超級新品日」與「超級品牌日」，主打秋季彩妝新品與耶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。