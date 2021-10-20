大齡女子的喜悲音樂劇《我家大姊0空窗》唱出焦慮世代女子的渴望光鮮與徬徨

「我家大姊0空窗」早鳥享8折優惠，欲購速從。圖／故事工廠提供

《我家大姊0空窗》挑戰全臺巡演，北中南三地八場，唱出焦慮世代女子心聲！主角大姊是時尚都會熟齡女子，經由「發現初次見面的妹夫竟是自己前男友」為開端，過程當中如同剝洋蔥般一層又一層，將大姊不為人知的過去一一剝開。2019 年票房完售、場場爆滿，席間笑料不斷，喜劇節奏掌握極佳，歌曲更充滿強大的感染力。今年唱歌集聯手故事工廠、聯合數位文創，北中南盛大巡演，演出門票現正在 Tixfun 熱賣中，早鳥優惠僅至10月20日截止，有興趣的觀眾不妨把握折扣機會。

此次北中南巡演的5位演員卡司更是一時之選：唱歌集詹喆君領軍，超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員－周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，演出音樂劇才女王悅甄編創之作，能唱能演的五人讓輪廓鮮明的角色們躍然於舞台上，喜劇節奏掌握絕佳，時而搞笑時而真情流露，整個文本演繹起來拳拳到肉，實為一齣精湛、讓觀眾又笑又淚的音樂劇演出。

《我家大姊0空窗》劇情講述原本父母已相繼離世，只能互相依靠的三姊弟，卻因為大姊周雅君被傳聞當老闆小三登上新聞，雅君從此消失在年幼的二妹周宇涵、小弟周恆毅的生命中。十年過去，宇涵結婚前夕，因為主婚人小阿姨盲腸開刀，姊弟們不得不再次聚首；久違的手足重逢、試穿被撐破的婚紗、不懂得看臉色的代打新秘阿幹，已經夠尷尬的氣氛下，雅君竟又發現準妹夫徐彥呈，是當年自己在紐約唸書時論及婚嫁的前男友。

姊妹愛上同一個人、漂亮女秘書與老闆鬧緋聞風波、老套到不行的劇碼，但也許，愛情真的就像鬼遮眼，唱歌集音樂劇場勇於挑戰都會成人童話，喜劇式解構大齡女子的世代焦慮，「０空窗」到底是一個現實，還是一種選擇？

唱歌集音樂劇場挑戰都會成人童話，演繹大龄女子的世代焦慮。圖／故事工廠提供

唱歌集音樂劇場於高雄耕耘音樂劇製作展演，近年以票房與口碑兼具的《我家大姊0空窗》、《大家都想做音樂劇！》、《魔神候補生》等作廣獲讚譽，近期亦嘗試國際改編韓國音樂劇《愛(AI)妻》，是一個熱愛、深耕、專長音樂劇的劇團，亦為2021年高雄市文化局傑出演藝團隊。唱歌集之作品，除了在音樂上力求風格創新、類型的多變豐富外，更期望呈現映照出台灣風情、與社會產生對話、能帶給觀眾能量與感動的故事。