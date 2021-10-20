肉食控吃到飽！SEA TO SKY萬聖節高空夜景BBQ只有一天

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

信義區高空景觀餐廳SEA TO SKY，將於10月30日（六）舉辦「萬聖節BBQ高空夜景海陸派對」，結合47樓戶外夜景BBQ及高空DJ Party，可選擇「DJ Party暢飲（2,200元+10%/位）」或「戶外海陸BBQ及暢飲（3,880元+10%/位）」，還可以使用COVID-19疫苗接種優惠，只要於線上訂位備註或以電話告知訂位人員，凡用餐本人接種2劑，結帳出示接種黃卡證明，可享「用餐結帳總金額85折（每桌至多1位）」優惠。

10月30日當晚「萬聖節DJ party暢飲（2,200元+10%/位）」，可享紅白酒、精釀啤酒、調酒喝到飽；「萬聖節BBQ海陸派對，肉食控吃到飽（3,880元+10%/位）」則包含：香烤豬肋排、肋眼牛排、紐約客牛排、蟹肉卷壽司…等無限續點；搭配奢華頂級烤海鮮——帝王蟹腳、波士頓龍蝦、扇貝、午仔魚一夜干及綜合海鮮冷盤（海鮮食材均為限量供應，以人數計）及紅白酒、精釀啤酒、調酒無限暢飲。

萬聖節BBQ高空夜景海陸派對，豬肋排、肋眼、紐約客吃到飽。圖／SEA TO SKY提供。

SEA TO SKY萬聖節BBQ可享帝王蟹腳及波士頓龍蝦（每人限量）。圖／SEA TO SKY提供。

SEA TO SKY下半年度首場DJ Party，邀請新生代IG雙女神——超白皙火辣雙人DJ組合「DJ VN（Veena & Nana）」精彩演出；這同時也是DJ VN疫情解封後，首場聯合演出。

SEA TO SKY萬聖節BBQ高空夜景海陸派對，邀請新生代IG雙女神——超白皙火辣雙人DJ組合「DJ VN（Veena & Nana）」演出。圖／SEA TO SKY提供。

DJ VN不僅參與國內各大知名活動，亦曾赴上海、北京參與多間大型夜店演出，更是IG知名性感DJ女神。超白皙外表加上甜美火辣兼具的性感氣質，多元獨特的曲風編排，讓許多粉絲為之瘋狂。

SEA TO SKY的10月30日萬聖節BBQ高空夜景海陸派對，有超白皙火辣雙人DJ姊妹精彩演出。圖／SEA TO SKY提供。

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