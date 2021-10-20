聽新聞
test
0:00 / 0:00
Lazzyup墊 獻給懶骨頭舒適放鬆的輕時光
全國疫情影響下，許多國際大廠也看準台灣宅經濟商機，包含串流平台與手遊陸續來台上市，同時生活文創商品也是民眾喜愛選購之一，間接在居家生活選擇更加創意多元，如採購室內運動設備來取代上健身房，或廚具不斷升級，連帶廚藝日漸精進，也有不少人選擇升級影音設備，或是3C設備。
雖然減少出門，仍讓自己與世界保持連線，不過因此也越來越多人發生了長時間待在家，姿勢不良狀況下，造成頸椎與腰部不適，不少人腰椎椎間軟骨凸出情況加劇，甚至開始引發肩頸痠痛等問題，尤其是許多人喜歡在床上或沙發上工作或追劇、玩手遊，長時間下來都會造成骨骼與肌肉很大的負擔。
近期有.設計平台上架一款Lazzyup懶人坐墊，通過SGS安全認證，採用鋼碳鋼骨結構、高壓度壓縮棉，搭配防傾倒設計，經SGS模擬人體背部測試耐重約72kg，成人約130kg內皆可使用，使用相對安全，且不易變形。
此外考量每個人習慣與使用情境，在椅背設計上也提供五段式椅背彈性升降調整，更加多元的角度，不管是側躺、靠背、仰臥起坐皆適宜，另外孕婦如果因水腫或腰酸背痛狀況，經常有需要在床上休息減緩壓力，也可以藉此作為腰枕的使用，支撐上也會比一般枕頭更加穩固舒適。
而布套表層防水、可拆洗且輕巧好收納，小偷懶的舒適時光也可以來點飲食或甜點，不需要擔心滴落醬汁或汙垢，隨時都可替換清洗，整體便利性高並且有多色可以提供選擇，適用於各種居家風格環境，讓你再累，都有一個最適合自己的舒適角落，產品也受到許多診所醫生、租屋族及平面設計師等體驗好評推薦，目前於有.設計平台推出限時集購優惠57折方案，平台相關活動詳情敬請參閱活動官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言