獨／明志、輔大校友的回憶！32年「老饕小吃店」熄燈
記憶中的老店又少一間！創業自1989年的「老饕小吃店」，乃是許多明志科大、輔仁大學校友的共同回憶，但是業者於10月19日晚間在官方粉絲團宣佈，將於10月30日停止營業，結束32年的歷史。許多網友得知後，紛紛留言表示「哭哭 真的是明志人共通回憶啊」、「謝謝老闆們 明志人的回憶」、「輔大新聞系感謝老闆長期的照顧（與寬容）」
「老饕小吃店」最初於1989年在三重起家，後來搬遷至明志科技大學旁，至今經營已有32年的時光，店內提供香酥炸豆腐、蔥花烘蛋、沙茶牛肉、炸蚵仔酥、薑絲大腸等料理。由於鄰近校區，加上價格平實、份量足，因此是許多明志科大、輔仁大學學生聚餐、慶功宴的人氣選擇，陪伴諸多學子共度校園時光。
儘管是許多學生的青春回憶，但是老饕小吃店於粉絲團公告，表示將於10月30日畫下句點，同時也希望在最後幾天，可以來看看老闆們、敘敘舊。隨著停業消息出爐，粉絲們感到不捨，留言表示「明志一行的弟兄們~老饕裡有著我們的青春呀~老校友」、「明志人的回憶呀」、「這樣輔大新聞系的男生該何去何從」
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