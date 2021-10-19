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美妝買起來！蝦皮購物推ETUDE超級新品日、超級品牌日

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物攜手ETUDE連發「超級新品日」、「超級品牌日」，美妝下殺5折起；再加碼獨家限量補貨4款CSD中衛 X 哈利波特學院款口罩。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜手ETUDE連發「超級新品日」、「超級品牌日」，美妝下殺5折起；再加碼獨家限量補貨4款CSD中衛 X 哈利波特學院款口罩。圖／蝦皮購物提供

美妝控準備買起來！蝦皮購物攜手韓國美妝大牌ETUDE，即日起接力推出「超級新品日」與「超級品牌日」，主打秋季彩妝新品與耶誕新品，美妝單品下殺5折起，不限金額下單再抽Apple HomePod mini、BALMUDA The Speaker藍牙音響等超值好禮。

蝦皮購物即日起至10月21日推出「ETUDE超級新品日」，精選秋季彩妝新品5折起，眼影、底妝任兩件即享超殺折扣價，網友好評推薦的「玩轉色彩九色眼唇彩10件組」原價1,240元、超級新品日下殺56折特價699元；熱銷排行榜常勝軍「素描高手造型眉筆5入」也推出6折優惠價360元；活動期間下單不限金額再抽Apple HomePod mini，下單滿額還送蘇打粉BB深層毛孔洗面乳、ETUDE X 聯名小海獺隨行杯等好禮。

10月22日至10月24日接力推出「ETUDE超級品牌日」，活動期間下單就抽市價7,990元的文青單品BALMUDA The Speaker藍牙音響，消費滿額再抽市價超過3,000元的牛奶盒投影機。蝦皮購物精選ETUDE耶誕新品搶先購，KOL直播推薦的「焦糖大衣十色眼彩盤組」原價1,630元、折扣券後價890元；秋冬跑趴必備的「Holiday耶誕全套組」內含經典迷你眼彩盤、亮彩棒與柔粉腮紅，特惠下殺不到千元即可入手。

此外，蝦皮購物獨家限量補貨全台瘋搶的CSD中衛哈利波特學院款口罩，歡慶哈利波特首集上市20周年，蝦皮購物即日起推出「霍格華茲返校季」活動，經典哈利波特單品下殺優惠價，哈利波特典藏版樂高組、Bonny & Read哈利波特全系列飾品都是魔法迷收藏優先推薦。 即日起至11月13日在活動指定店家下單即可獲得「限量多比絨毛吊飾」，指定店家跨店消費滿999元還能到全台哈利波特實體快閃店兌換「6吋嘿美絨毛玩偶」。

ETUDE熱銷排行常勝軍「素描高手造型眉筆5入」，蝦皮購物即日起至10月21日「ETUDE超級新品日」限時下殺6折。圖／蝦皮購物提供
ETUDE熱銷排行常勝軍「素描高手造型眉筆5入」，蝦皮購物即日起至10月21日「ETUDE超級新品日」限時下殺6折。圖／蝦皮購物提供
ETUDE耶誕新品「焦糖大衣十色眼彩盤組」，蝦皮購物10月22日至10月24日「ETUDE超級品牌日」折扣券後優惠價890元。圖／蝦皮購物提供
ETUDE耶誕新品「焦糖大衣十色眼彩盤組」，蝦皮購物10月22日至10月24日「ETUDE超級品牌日」折扣券後優惠價890元。圖／蝦皮購物提供
ETUDE「玩轉色彩九色眼唇彩10件組」，蝦皮購物即日起至10月21日「ETUDE超級新品日」下殺56折，限時優惠價699元。圖／蝦皮購物提供
ETUDE「玩轉色彩九色眼唇彩10件組」，蝦皮購物即日起至10月21日「ETUDE超級新品日」下殺56折，限時優惠價699元。圖／蝦皮購物提供
ETUDE「Holiday耶誕全套組」，蝦皮購物10月22日至10月24日「ETUDE超級品牌日」優惠下殺千元內即可入手。圖／蝦皮購物提供
ETUDE「Holiday耶誕全套組」，蝦皮購物10月22日至10月24日「ETUDE超級品牌日」優惠下殺千元內即可入手。圖／蝦皮購物提供

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