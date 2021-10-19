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跟Jennie一起換上時髦滑雪服！香奈兒新系列正式上市！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie為香奈兒2021/22 Coco Neige系列拍攝的廣告今天又釋出最新的兩款照片，並且同步曝光一段訪談影片。圖／香奈兒提供
韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie為香奈兒2021/22 Coco Neige系列拍攝的廣告今天又釋出最新的兩款照片，並且同步曝光一段訪談影片。圖／香奈兒提供

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie為香奈兒2021/22 Coco Neige系列拍攝的廣告今天又釋出最新的兩款照片，並且同步曝光一段訪談影片，再次為即將在10月20日上市的本系列商品造勢。

Jennie這次的廣告都是出於荷蘭雙人組攝影師Inez & Vinoodh之手，她換穿多件時尚有型的冬季運動服飾，像是雙ＣLogo刺繡的外套、印上CHANEL字樣的長褲、長款珍珠灰羽絨外套搭配可拆式連身帽等等。這些服裝單品上都可以找到香奈兒標誌性的元素，如山茶花、雙色拼接等等，在充滿率性運動風的設計外貌下依舊注入優雅與經典風格。

而在影片中，Jennie也開心地表示自己很喜歡雪，雪也讓她聯想到在雪地玩的孩子，「有點傻氣、又興奮，隨心所欲。」她也大讚香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）為滑雪服飾注入優雅風貌，「你希望看起來充分享受滑雪的歡樂時光，但又沒有因此失去最佳狀態。」這個概念恰好也呼應香奈兒前藝術總監卡爾拉格斐曾說過的，要時時保持最佳儀態與穿著的理念。

香奈兒2021/22 Coco Neige系列將於2021年10月20日起在全台香奈兒精品店登場。

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie為香奈兒2021/22 Coco Neige系列拍攝的廣告今天又釋出最新的兩款照片，並且同步曝光一段訪談影片。圖／香奈兒提供
韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie為香奈兒2021/22 Coco Neige系列拍攝的廣告今天又釋出最新的兩款照片，並且同步曝光一段訪談影片。圖／香奈兒提供
韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie為香奈兒2021/22 Coco Neige系列拍攝的廣告今天又釋出最新的兩款照片，並且同步曝光一段訪談影片。圖／香奈兒提供
韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie為香奈兒2021/22 Coco Neige系列拍攝的廣告今天又釋出最新的兩款照片，並且同步曝光一段訪談影片。圖／香奈兒提供

香奈兒 廣告

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