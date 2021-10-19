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HAPPY GO助攻百貨周慶 兌點消費還可再抽iPhone 13 Pro

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO助攻百貨周年慶，推出「陪你疫起兌最大」活動，幫卡友放大點數價值。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO助攻百貨周年慶，推出「陪你疫起兌最大」活動，幫卡友放大點數價值。圖／鼎鼎聯合行銷提供

振興五倍券和各式加碼券陸續發放，加上全台百貨周年慶陸續鳴槍開跑，讓百貨成為許多民眾打算使用振興券的首要目標。HAPPY GO自即日起推出「陪你疫起兌最大」活動，即日起凡兌點消費，就有機會抽中Garmin運動手錶和最新的iPhone 13 Pro，同時攜手集團2家百貨在周慶預購期間起推出200點兌100元的「點點成金」紅利兌換方案；10月底前使用HAPPY GO Pay還能享單筆消費滿500元贈100點，消費累積5,000元再享300點的「搶先振興」方案，鼓勵全台千萬卡友以五倍券聰明消費，放大點數價值兌點折現賺最大。

「陪你疫起兌最大」活動，祭出4大公益團體弱勢孩童集結創作的限量2022年愛心年曆、 Garmin運動手表和最新的iPhone 13 Pro等大獎，鼓勵卡友於周慶期間兌點，或將零碎點數捐贈給公益團體；11月也會陸續於App推出快閃好康活動，有機會用1點兌換百貨和超商禮券、威秀電影票等，帶給一起堅持防疫的卡友們多一點的鼓勵和喝采，放大點數價值、快樂多一點。

為助攻周年慶買氣，HAPPY GO祭出「點點成金」方案，凡於全台遠東百貨消費，每200點可兌換100元紅利金，預購期間使用HAPPY GO Pay還可另享全館當日單筆刷5,000元送200元抵用券優惠。11月登場的遠東SOGO百貨周年慶，包括中壢店和台北三館，除了周年慶期間消費抵用後單筆金額達2,000元加贈200點，周慶首4日使用HAPPY GO Pay支付額外再贈200點。

而看好振興五倍券及第4季百貨零售的消費旺季需求，HAPPY GO亦推出「搶先振興加碼消費購物金」及「全面單筆5倍贈」方案，10月底前，無須數位綁定振興五倍券，凡以HAPPY GO Pay直接消費即可搶先獲得高倍數的點數回饋，百貨周年慶期間卡友還可將點數折抵現金，搭配各家銀行推出的振興五倍券方案使用，等於一次消費賺取二種優惠，讓卡友聰明消費省更多。

HAPPY GO配合周年慶推出「陪你疫起兌最大」活動，帶給堅持防疫的卡友放大點數價值的快樂。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO配合周年慶推出「陪你疫起兌最大」活動，帶給堅持防疫的卡友放大點數價值的快樂。圖／鼎鼎聯合行銷提供
今年周慶卡友首度可透過HAPPY GO App直接兌換遠東SOGO購物金。圖／鼎鼎聯合行銷提供
今年周慶卡友首度可透過HAPPY GO App直接兌換遠東SOGO購物金。圖／鼎鼎聯合行銷提供

周年慶 快閃

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