直播間、足體按摩與理容院 新光三越信義改裝又玩出新意

新光三越台北信義新天地四個館各自風格明確，周年慶前，A9深耕大人系社交場域，A11著眼Z世代消費風格，分別完成重點改裝，改裝路線依然很有新光三越走自己路線的改裝進櫃風格，不以坪效為思維，各館以滿足目標客群的生活面貌思考，引進小春秋按摩、好男人理容院，樓層最中心位置打造直播間等創造差異化經營。

信義商圈約有15萬名上班族，新光三越信義A9繼推出大人系餐飲社交場域的成功模式後，今年A9的4、5樓攜手超過29品牌登場，營造「城市男女的下班俱樂部」。除了有b-monster拳擊健身房之外，首度引進「小春秋足體按摩」、「好男人理容院」、大人的收藏玩具「野獸國」，並推出高爾夫球專區，讓上班族下班後的「關機」生活更放鬆解壓。

首度進駐百貨的「小春秋足體按摩」，提供包廂空間，提供下班緩解疲勞或是逛街途中的短暫紓壓，除了信義商圈的上班族群，新光三越信義四個館的專櫃人員超過5千人也都是潛在客群。以英式紳士美學為主軸的「好男人理容院」打造一個融合東方與西方文化的Barber Shop，除了理髮也加入芳療、修鬍理容等服務。「無盡紋身ENDLESS TATTO」打造期間限定快閃店，展出稀有重機與插畫、攝影創作。另外，A9也在5樓打造高爾夫球專區，並首度導入模擬試打室，若加上A8，兩館共提供超過12種高爾夫球品牌選擇。