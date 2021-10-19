500案內所／時尚潮流二手快閃市集 10月24日驚喜挑好物

環保、永續不只是概念，珍惜物資，回收再使用，也是永續的一環。500案內所再度於本周帶來精彩活動，10月24日將匯集多位時尚編輯、造型師，帶來「時尚潮流二手市集」、快閃一日舉辦。

500輯自9月10日開設期間限定快閃店「500案內所」以來，每周皆舉辦大量精彩活動，無論是職人體驗坊、風格飲食名店快閃，讀書會與各式講座，都為讀者帶來心靈或感官的風格體驗。10月24日（周日）再邀合計五位時尚潮流人士共襄盛舉，一同舉辦二手市集，炒熱現場氣氛。五位時尚潮流人士將包含造型師amanda劉紀範、美食生活旅遊者凱倫，以及四位時尚編輯等多人出攤。

其中amanda自「大學生了沒」出道，並曾演出過多部戲劇作品，又以歡樂的正能量、散發親切活力；凱倫則原本是出身日報的美食生活記者，現並經營「凱倫食間（gourmet in Taiwan）」。

活動將在10月24日於500案內所舉行，時間則自早上11點至傍晚五點。現場陳列展示品項將涵蓋了時裝、包款、擺飾與生活小物，除了可讓人驚喜挖寶，也像是一窺時尚潮人的生活風格剖面。

500案內所｜時尚潮流二手市集 時間：2021年10月24日11～17點 500案內所｜期間限定店 時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11～17點 地址：台北市士林區福林路203號