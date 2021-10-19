快訊

1圖看懂新瀏海MacBook Pro有多香 14、16吋把這些東西加回來

一言不合就亮刀！萬華行政中心爆砍人案 警方即時逮人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

500案內所／時尚潮流二手快閃市集 10月24日驚喜挑好物

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
500案內所將舉辦時尚潮流二手市集。本報資料照片
500案內所將舉辦時尚潮流二手市集。本報資料照片

環保、永續不只是概念，珍惜物資，回收再使用，也是永續的一環。500案內所再度於本周帶來精彩活動，10月24日將匯集多位時尚編輯、造型師，帶來「時尚潮流二手市集」、快閃一日舉辦。

500輯自9月10日開設期間限定快閃店「500案內所」以來，每周皆舉辦大量精彩活動，無論是職人體驗坊、風格飲食名店快閃，讀書會與各式講座，都為讀者帶來心靈或感官的風格體驗。10月24日（周日）再邀合計五位時尚潮流人士共襄盛舉，一同舉辦二手市集，炒熱現場氣氛。五位時尚潮流人士將包含造型師amanda劉紀範、美食生活旅遊者凱倫，以及四位時尚編輯等多人出攤。

其中amanda自「大學生了沒」出道，並曾演出過多部戲劇作品，又以歡樂的正能量、散發親切活力；凱倫則原本是出身日報的美食生活記者，現並經營「凱倫食間（gourmet in Taiwan）」。

活動將在10月24日於500案內所舉行，時間則自早上11點至傍晚五點。現場陳列展示品項將涵蓋了時裝、包款、擺飾與生活小物，除了可讓人驚喜挖寶，也像是一窺時尚潮人的生活風格剖面。

500案內所｜時尚潮流二手市集

時間：2021年10月24日11～17點

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11～17點

地址：台北市士林區福林路203號

造型師amanda劉紀範將於本周10月24日參與500輯「500案內所」的時尚潮流二手市集，帶來二手私藏好物。圖 / amanda劉紀範提供
造型師amanda劉紀範將於本周10月24日參與500輯「500案內所」的時尚潮流二手市集，帶來二手私藏好物。圖 / amanda劉紀範提供
原本是出身日報美食生活記者的凱倫，現正經營「凱倫食間（gourmet in Taiwan）」粉絲專頁。圖 / 凱倫食間（gourmet in Taiwan）提供
原本是出身日報美食生活記者的凱倫，現正經營「凱倫食間（gourmet in Taiwan）」粉絲專頁。圖 / 凱倫食間（gourmet in Taiwan）提供
amanda自「大學生了沒」出道，並曾演出過多部戲劇作品，又以歡樂的正能量、散發親切活力。圖 / amanda劉紀範提供
amanda自「大學生了沒」出道，並曾演出過多部戲劇作品，又以歡樂的正能量、散發親切活力。圖 / amanda劉紀範提供

快閃 二手市集

延伸閱讀

UNIX 4U專業修護保濕PPI系列造型夾登台 直捲輕鬆搞定

牛仔褲千萬別丟洗衣機洗 造型師建議：放冰箱就好

500案內所／超人氣文青牛肉麵餐廳「時寓」將復出　10／16、17超限量快閃

鎂光燈下的幕後功臣！十大造型師巧手 打造巨星都由他們一手包辦

相關新聞

百貨週年慶安檢首日 UNIQLO西門店不合格遭罰24萬元

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，台北市建管處自今年10月18日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行公共安全聯合檢查，預...

流暢生活動線 光線蔓延空間

位於安平海景景觀大樓方向的本案，擁有絕佳海景及自然景觀，屋主以渡假屋的形式使用的住所，溫暖舒適的台南海邊，可謂絕佳的渡假地...

直播間、足體按摩與理容院 新光三越信義改裝又玩出新意

新光三越台北信義新天地四個館各自風格明確，周年慶前，A9深耕大人系社交場域，A11著眼Z世代消費風格，分別完成重點改裝，...

500案內所／時尚潮流二手快閃市集 10月24日驚喜挑好物

環保、永續不只是概念，珍惜物資，回收再使用，也是永續的一環。500案內所再度於本周帶來精彩活動，10月24日將匯集多位時...

7-11推「寶可夢、小熊維尼、無所事事小海豹」可愛新品

7-ELEVEN的可愛商品又有新貨到，10月20日起推出「精靈寶可夢」、「小熊維尼」、｢三麗鷗｣、｢無所事事小海豹｣等4...

不變應萬變的睿智與勇氣 Rolex海上帆船賽事秀匠心

在海上競賽中，水手們將面臨眾多難以控制的因素：風向的強弱、洋流與水勢浪花地捲起，甚至是團隊間的默契，每一個因素都將考驗船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。