7-11推「寶可夢、小熊維尼、無所事事小海豹」可愛新品

7-ELEVEN的可愛商品又有新貨到，10月20日起推出「精靈寶可夢」、「小熊維尼」、｢三麗鷗｣、｢無所事事小海豹｣等4大人氣肖像超級聯「萌」現身，以居家布置、 隨身小物等需求開發10款新品，包括毛茸茸的「精靈寶可夢大頭伸縮吊飾組」、難得全員到齊的「小熊維尼和好朋友們造型鑰匙圈」系列、超人氣三麗鷗家族多功能吸水餐墊組，以及無所事事小海豹「造型兩用抱枕毯」、「造型絨毛拖鞋」、「摺疊收納箱」，可愛兼具實用性。

10月20日上午11點起於ibon開放限量預購的精靈寶可夢系列，包括「精靈寶可夢大頭伸縮吊飾組」，共有皮卡丘＋可達鴨、卡比獸＋伊布等兩款組合，毛茸茸大頭設計搭配可伸縮式拉環，每組售價250元；「精靈寶可夢QQ磁鐵掛勾」共有皮卡丘、伊布、呆呆獸、果然翁等4款，內有軟性鐵片可以彎曲手腳收納勾掛鑰匙、擦手巾等小物，或當磁鐵使用，每款售價129元；「鯉魚王雙層造型玻璃杯」寶可夢迷絕對要收藏，售價399元；「夏日午后造型置物架」以皮卡丘趴在卡比獸肚皮上甜睡的模樣為主題設計，可愛造型兼具收納置物，為辦公桌、書桌必備療癒小物，售價99元；值得伊布迷全套蒐藏的「磁鐵掛勾」搭配寶貝球的可愛設計，更是辦公居家實用小物，共有仙子伊布、雷伊布、火伊布、水伊布、太陽伊布、月亮伊布、冰伊布、夜伊布等8款，每款售價39元。

10月20日起於7-ELEVEN門市開賣的「小熊維尼和好朋友們造型鑰匙圈」系列，將小熊維尼與好朋友們Q萌胖胖系列作成鑰匙圈，全員到齊彷彿還原電影場景，每款售價180元。

10月27日上午11點起於ibon開放限量預購圓滾滾超萌的「無所事事小海豹」居家用品系列，其中「小海豹摺疊收納箱」可收摺存放、不占空間，可當收納箱或椅凳，售價480元；「小海豹造型絨毛拖鞋」材質柔軟、造型療癒，附上專屬收納袋方便外宿攜帶，售價488元；「小海豹造型兩用抱枕毯」將小海豹變裝玉子燒造型抱枕與小毛毯，售價1,280元。