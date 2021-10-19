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不變應萬變的睿智與勇氣 Rolex海上帆船賽事秀匠心

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
勞力士（ROLEX）長年和帆船協會、俱樂部與傑出選手緊密合作，並透過機械腕表的創新，展現面對自然的意志力與睿智。圖 / ROLEX提供
勞力士（ROLEX）長年和帆船協會、俱樂部與傑出選手緊密合作，並透過機械腕表的創新，展現面對自然的意志力與睿智。圖 / ROLEX提供

在海上競賽中，水手們將面臨眾多難以控制的因素：風向的強弱、洋流與水勢浪花地捲起，甚至是團隊間的默契，每一個因素都將考驗船只是否能在團員們的通力合作下，達成、甚至刷新記錄。如此說來，帆船賽事竟也跟人生際遇頗有幾分雷同。

而幾乎等同精密鐘表與高品質的代名詞，勞力士（ROLEX）長年和歷史悠久的帆船協會、俱樂部與知名選手維持緊密合作，並透過機械腕表的創新，展現面對自然的意志力與巧思匠心。例如勞力士至少與15項國際大型帆船賽合作，包含兩大離岸賽的勞力士雪梨至荷巴特帆船賽（Rolex Sydney Hobart Yacht Race）與勞力士法斯特耐特帆船賽（Rolex Fastnet Race），此外紐約遊艇會、皇家遊艇隊、翡翠海岸遊艇會也都是勞力士的長期合作夥伴，情誼甚深。

而身為縱橫帆船賽事、陸地與城市中的經典身影，Yacht-Master II腕表總在關鍵時刻發揮最大效益。獨一無二的「預設倒數」及「即時同步」功能，可透過秒針的飛返（fly-back）瞬間歸零功能，將倒數計時分針校正至最接近的分鐘標記，進而便利掌舵者能精確計算時間。最大功臣莫過於由360個零件組成的4161自動上鍊機芯，除了具備順磁性藍色Parachrom游絲，並屬於頂級天文台精密時計，每日平均誤差在正負二秒內，蠔式表殼並可防水100米，材質則具備黃金、蠔式鋼、鉑金與白色黃金等多種組合，光澤多變曼妙。

想欣賞更多勞力士與帆船賽事充滿動感、療癒與海風的絕佳美景賽況？最近一次與勞力士相關的超級帆船盃賽甫於日前9月11日於義大利落幕，並交棒勞力士地中海帆船賽，從2021年10月23至30日為期一周，在地中海的馬耳他瓦萊塔，持續揚帆。

創辦於1844年的紐約遊艇會（NYYC），自1851年創立享譽國際的美洲盃帆船賽事，並與勞力士自1958年結盟，至今情誼長達60載。圖 / ROLEX提供
創辦於1844年的紐約遊艇會（NYYC），自1851年創立享譽國際的美洲盃帆船賽事，並與勞力士自1958年結盟，至今情誼長達60載。圖 / ROLEX提供
Yacht-Master II腕表的「預設倒數」及「即時同步」功能，將讓人精準掌握時間脈動。圖 / ROLEX提供
Yacht-Master II腕表的「預設倒數」及「即時同步」功能，將讓人精準掌握時間脈動。圖 / ROLEX提供
勞力士 Yacht-Master II腕表，44毫米、永恆玫瑰金與蠔式鋼，時間顯示，通過頂級天文台認證，價格店洽。圖 / ROLEX提供
勞力士 Yacht-Master II腕表，44毫米、永恆玫瑰金與蠔式鋼，時間顯示，通過頂級天文台認證，價格店洽。圖 / ROLEX提供
勞力士地中海帆船賽將從2021年10月23日起為期一周，在地中海持續揚帆。圖 / ROLEX提供
勞力士地中海帆船賽將從2021年10月23日起為期一周，在地中海持續揚帆。圖 / ROLEX提供

勞力士 遊艇 地中海

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