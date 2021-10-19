手機點餐「扭蛋多1次」！彰化首間「藏壽司」開幕享9折

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，即將於10月26日首度進軍彰化，並且以經典的「土藏造型」，帶來和風感十足的用餐氛圍，同時店內也首度推出「手機點餐服務」，還有機會多獲得額外一次扭蛋抽獎的機會。為慶祝新店開幕，還有滿額贈禮、用餐9折的優惠。

即將開幕的「彰化中華西路店」，將於10月26日開始試營運，並於11月2日正式營業。此座門市鄰近彰化交通要道，採用土藏造型設計並提供停車場，規劃有199席的座位。同時此間門市也將首度導入「手機點餐服務」，消費者只要在座位上的平板點選「手機點餐」，並掃描螢幕上QRcode，即可與平板同步連線，以個人手機輕鬆點餐！另外，凡使用手機點選標有「扭蛋遊戲對象」標誌的60、90、130元商品，無論是甜點、副餐還是飲料，只要滿200元，就能再額外獲得1次扭蛋抽獎機會。不僅落實防疫，也增添便利性。

為慶祝新店開幕，自10月26日起首2週，消費並參與臉書活動，即可享用餐9折優惠。另外持紙本或數位五倍券，消費滿1200元，即可立即兌換限量的「KURA托特包」。