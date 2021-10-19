台北萬豪Garden Kitchen強勢回歸！周末預約滿至11月底
星級飯店自助餐廳陸續回歸，因疫情悶了許久的消費者也展現驚人食力，以台北萬豪酒店超人氣Garden Kitchen來說，回歸兩周、假日預約已滿到11月底。
台北萬豪酒店推出「五大區」，包括極鮮海物Bar、義式精湛冷盤區、熱享美饌區、繽紛鮮蔬沙拉區、夢幻甜點檯，純自助餐每人980元，搭配任一自選主餐每人1,280元起。目前平日中午也有6~7成滿，假日更是滿到11月底、一位難求。
配合政策餐飲限制逐步鬆綁，台北萬豪酒店最具人氣的Garden Kitchen重新開門迎客，強調「升級不加價」，其中最吸睛的是「極鮮海物Bar」，主打各色當令蝦、蟹、淡菜等；還有具特色的印度主廚特製咖哩及饢餅。因應現代人健康取向，鮮蔬沙拉區也有近二十種水耕蔬菜及根莖類，搭配十多種特調醬料及堅果可選擇。
好吃也好拍的「夢幻甜點檯」，陳列與設計有如奢華精品櫃，除了每日特製的蛋糕、迷你馬卡龍、法式Bon Bon棒棒糖，也有不少現做品項，像是法式可麗餅、熱烤布丁、巧克力熔岩蛋糕等，還有多款「具有溫度的甜點」，如飄著熱香的肉桂捲、蘋果派，各式美點、自成一區。
Garden Kitchen延續半自助餐型式，可單純使用自助吧，或加價任選主餐，包括炭烤波士頓龍蝦堡、炭烤美國牛小排襯風乾番茄燉飯、美國頂級石板丁骨牛排二十四盎司(四人份)、舒肥低脂嫩雞襯時蔬串烤、炭烤紐西蘭法式羊肩等，每道主餐1,280元至5,980元(四人份)。10月31日前點用主餐，每人再送「海味雙雄」極鮮生蠔及炙燒北海道干貝組一份。
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