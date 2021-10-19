快訊

全台229萬戶受惠！基本生活費上修 一家四口可減稅2千元

千元幸運兒來了！第二波「i原券」獎號開出 2組尾數快來對

台北萬豪Garden Kitchen強勢回歸！周末預約滿至11月底

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Garden Kitchen隆重回歸。圖／台北萬豪酒店提供
Garden Kitchen隆重回歸。圖／台北萬豪酒店提供

星級飯店自助餐廳陸續回歸，因疫情悶了許久的消費者也展現驚人食力，以台北萬豪酒店超人氣Garden Kitchen來說，回歸兩周、假日預約已滿到11月底。

台北萬豪酒店推出「五大區」，包括極鮮海物Bar、義式精湛冷盤區、熱享美饌區、繽紛鮮蔬沙拉區、夢幻甜點檯，純自助餐每人980元，搭配任一自選主餐每人1,280元起。目前平日中午也有6~7成滿，假日更是滿到11月底、一位難求。

配合政策餐飲限制逐步鬆綁，台北萬豪酒店最具人氣的Garden Kitchen重新開門迎客，強調「升級不加價」，其中最吸睛的是「極鮮海物Bar」，主打各色當令蝦、蟹、淡菜等；還有具特色的印度主廚特製咖哩及饢餅。因應現代人健康取向，鮮蔬沙拉區也有近二十種水耕蔬菜及根莖類，搭配十多種特調醬料及堅果可選擇。

好吃也好拍的「夢幻甜點檯」，陳列與設計有如奢華精品櫃，除了每日特製的蛋糕、迷你馬卡龍、法式Bon Bon棒棒糖，也有不少現做品項，像是法式可麗餅、熱烤布丁、巧克力熔岩蛋糕等，還有多款「具有溫度的甜點」，如飄著熱香的肉桂捲、蘋果派，各式美點、自成一區。

Garden Kitchen延續半自助餐型式，可單純使用自助吧，或加價任選主餐，包括炭烤波士頓龍蝦堡、炭烤美國牛小排襯風乾番茄燉飯、美國頂級石板丁骨牛排二十四盎司(四人份)、舒肥低脂嫩雞襯時蔬串烤、炭烤紐西蘭法式羊肩等，每道主餐1,280元至5,980元(四人份)。10月31日前點用主餐，每人再送「海味雙雄」極鮮生蠔及炙燒北海道干貝組一份。

宛如精品陳列的夢幻甜點檯。圖／台北萬豪酒店提供
宛如精品陳列的夢幻甜點檯。圖／台北萬豪酒店提供
「極鮮海物」是回歸後的特色之一。圖／台北萬豪酒店提供
「極鮮海物」是回歸後的特色之一。圖／台北萬豪酒店提供

甜點 酒店 萬豪

延伸閱讀

6cm厚栗子貝果、花生牛奶冰心蛋糕！5款秋季甜品開賣

晶華、萬豪酒店自助餐 推出美食加碼優惠搶市

吳佩慈43歲豪華生日趴曝光　蛋糕比人還要高！

體檢前清個腸胃 他吃素食自助餐夾了123元嚇傻

相關新聞

百貨週年慶安檢首日 UNIQLO西門店不合格遭罰24萬元

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，台北市建管處自今年10月18日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行公共安全聯合檢查，預...

流暢生活動線 光線蔓延空間

位於安平海景景觀大樓方向的本案，擁有絕佳海景及自然景觀，屋主以渡假屋的形式使用的住所，溫暖舒適的台南海邊，可謂絕佳的渡假地...

手機點餐「扭蛋多1次」！彰化首間「藏壽司」開幕享9折

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，即將於10月26日首度進軍彰化，並且以經典的「土藏造型」，帶來和風感十足的用餐氛圍，同時店...

台北萬豪Garden Kitchen強勢回歸！周末預約滿至11月底

星級飯店自助餐廳陸續回歸，因疫情悶了許久的消費者也展現驚人食力，以台北萬豪酒店超人氣Garden Kitchen來說，回...

全家便利商店聯名「金馬58」！推限量咖啡杯與杯套、咖啡提袋

一年一度電影界大事的金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋，更...

為台達50獻聲 李家維教授音樂會上將解說BBC史詩級生態紀錄片

在苗栗南庄的山頭裡，低海拔的植物終年常青，傍晚時常雲霧繚繞，樹葉篩落陽光影影綽綽，山坡上佇立著一棟夢幻的透明玻璃屋，植被環繞，蟬鳴嘒嘒、老鷹隨風展翅翱翔，這是李家維教授的家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。