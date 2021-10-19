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復古運動表女生版現身！閃耀光澤重現ZENITH經典

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時於馬德里發表兩款Chronomaster Original全新女表。圖／真力時提供
真力時於馬德里發表兩款Chronomaster Original全新女表。圖／真力時提供

瑞士製表品牌真力時（ZENITH）近年來新品的設計方向，大約分為經典重現的復刻表，以及融入當代特色新作。隨著女性市場愈來愈為精品所重視，真力時女表的設計則在沈寂多時後，於去年開始推出全新專為女性設計的DEFY Midnight系列，並於世界各地推動「ZENITH DREAMHERS」計畫，透過獨立自主具有成就且不失自我的女性傳遞當代女性應有的特質，鼓勵女性追求自我、大膽築夢。今年10月初，品牌於西班牙的馬德里舉辦首次「MEET THE DREAMHERS」活動，邀請來自不同國家地區的「ZENITH DREAMHERS」齊聚一堂，並於活動中推出兩款Chronomaster Original鑲鑽腕表，其中一款搭配彩色珍珠母貝表盤，另一款則採用灰棕色調三色表盤，以妙趣時尚的方式運用經典三色表盤。

第一款新品腕表，將真力時最富盛名的三色表盤上的灰色和藍色計時盤，更換為更為鮮艷的顏色，並以精緻的珍珠母貝製作。一枚腕表所使用的珍珠母貝至少為4種顏色：白色珍珠母貝表盤搭配深淺不同的藍色計時盤，以及灰色珍珠母貝小秒盤。第二款新品腕表，則配以深淺不同的灰棕色調演繹標誌性三色，與緞光白色表盤形成鮮明對比。兩款腕表皆鑲嵌9枚鑽石時標，突顯時間的寶貴。

Chronomaster Original鑲鑽腕表採用中性尺寸的38毫米精鋼表殼，比例完美和諧，與標準Chronomaster Original腕表如出一轍，洋溢中性特質。表耳上鑲嵌56顆鑽石，彰顯與Chronomaster Original腕表相同的無表圈結構，和極富幾何感的造型有所不同。兩款 Chronomaster Original腕表新品分別搭配淺藍色或灰棕色小牛皮表帶，並搭載最新一代El Primero 3600自動上鍊計時機芯，振頻高達5赫茲（36,000次/小時），具有精確至1/10秒的計時功能與長達60小時的動力儲存。

真力時於馬德里舉辦首次「MEET THE DREAMHERS」活動並發表兩款全新女表。圖／真力時提供
真力時於馬德里舉辦首次「MEET THE DREAMHERS」活動並發表兩款全新女表。圖／真力時提供
Chronomaster Original 38毫米精鋼鑲鑽自動計時碼表褐色款，38萬6,500元。圖／真力時提供
Chronomaster Original 38毫米精鋼鑲鑽自動計時碼表褐色款，38萬6,500元。圖／真力時提供
真力時於馬德里發表兩款Chronomaster Original全新女表。圖／真力時提供
真力時於馬德里發表兩款Chronomaster Original全新女表。圖／真力時提供
Chronomaster Original 38毫米精鋼鑲鑽自動計時碼表藍色款，41萬4,500元。圖／真力時提供
Chronomaster Original 38毫米精鋼鑲鑽自動計時碼表藍色款，41萬4,500元。圖／真力時提供

腕表 鑽石

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