復古運動表女生版現身！閃耀光澤重現ZENITH經典

瑞士製表品牌真力時（ZENITH）近年來新品的設計方向，大約分為經典重現的復刻表，以及融入當代特色新作。隨著女性市場愈來愈為精品所重視，真力時女表的設計則在沈寂多時後，於去年開始推出全新專為女性設計的DEFY Midnight系列，並於世界各地推動「ZENITH DREAMHERS」計畫，透過獨立自主具有成就且不失自我的女性傳遞當代女性應有的特質，鼓勵女性追求自我、大膽築夢。今年10月初，品牌於西班牙的馬德里舉辦首次「MEET THE DREAMHERS」活動，邀請來自不同國家地區的「ZENITH DREAMHERS」齊聚一堂，並於活動中推出兩款Chronomaster Original鑲鑽腕表，其中一款搭配彩色珍珠母貝表盤，另一款則採用灰棕色調三色表盤，以妙趣時尚的方式運用經典三色表盤。

第一款新品腕表，將真力時最富盛名的三色表盤上的灰色和藍色計時盤，更換為更為鮮艷的顏色，並以精緻的珍珠母貝製作。一枚腕表所使用的珍珠母貝至少為4種顏色：白色珍珠母貝表盤搭配深淺不同的藍色計時盤，以及灰色珍珠母貝小秒盤。第二款新品腕表，則配以深淺不同的灰棕色調演繹標誌性三色，與緞光白色表盤形成鮮明對比。兩款腕表皆鑲嵌9枚鑽石時標，突顯時間的寶貴。