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搶攻吃鍋商機！中保餐飲全新品牌「肉到家」上線

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
肉到家首發A禮盒「肉大人酸菜白肉鍋」。圖／中保餐飲提供
肉到家首發A禮盒「肉大人酸菜白肉鍋」。圖／中保餐飲提供

台灣人愛吃鍋，業者粗估每年至少有300億商機，時序漸涼，今年更多鍋物料理主打「在家吃」，其中，中保餐飲成立全新冷凍調理包品牌「肉到家」，首波推出裸包裝美食箱─酸菜白肉鍋、煙燻BBQ烤肉限量搶購：六福旅遊集團也復刻六福皇宮招牌湯品，即起於家樂福開賣。

中保餐飲將於明年第一季陸續上架全新冷凍調理包品牌「肉到家」商品，首發裸包裝美食箱限量600組，日前在全新電商平台B-Terminal上線；包括復興空廚經過一個月的時間技轉集團餐廳的人氣餐點、研發製成「肉大人酸菜白肉鍋」（每組899元）、「棧職火煙燻BBQ烤肉」（每組1,699元）。

中保餐飲總經理曾威翰表示，後疫情時代，我們整合集團內資源，翻玩創造全新冷凍調理包「肉到家」，這項計畫以「肉的專門」、「肉的專家」出發，餐廳選品級的肉、醬和湯，藉線上平台或社區通路直送到家。例如自然發酵酸白菜湯底，搭配究好豬五花肉片、白金山芋香貢丸、盧記手工川丸子及手工蛋餃、名豐凍豆腐等，一盒展現各家招牌好味。

這項設計是以「完成度99%的冷凍調理包」為概念，以肉到家的調理包打底，消費者只要加上一點點創意擺盤，例如切點蔥花、或淋個辣油，就可輕鬆呈現餐桌儀式感。業者表示，未來也將陸續推出肉到家經典、名家監製、名廚和星級主廚聯名系列。

六福旅遊集團也復刻六福皇宮招牌湯品，分別為留園餐廳的「正宗上海醃篤鮮火鍋湯」、頤園餐廳的「正宗東北酸白菜火鍋湯」，可常溫保存，只要再添加喜好的食材，加熱5分鐘即可快速上桌。即日起於全台家樂福搶先上市，每款279元。同樣主打便利、美味、儀式感十足。

其中，「正宗上海醃篤鮮火鍋湯」以頂級老母雞風味高湯為底，湯頭白濁，滋味豐厚，完美再現留園上海料理餐廳的經典湯頭；「正宗東北酸白菜火鍋湯」則來自頤園北京料理餐廳，自製酸白菜佐以高湯，酸中帶甘，香味四溢。

六福皇宮頤園北京料理餐廳招牌湯品轉換成頂級湯底，「正宗東北酸白菜火鍋湯」酸中帶甘，香味四溢。圖／六福旅遊集團提供
六福皇宮頤園北京料理餐廳招牌湯品轉換成頂級湯底，「正宗東北酸白菜火鍋湯」酸中帶甘，香味四溢。圖／六福旅遊集團提供
肉到家首發B禮盒「棧直火BBQ烤肉組」。圖／中保餐飲提供
肉到家首發B禮盒「棧直火BBQ烤肉組」。圖／中保餐飲提供
六福旅遊集團復刻六福皇宮招牌湯品，分別為留園餐廳的「正宗上海醃篤鮮火鍋湯」、頤園餐廳的「正宗東北酸白菜火鍋湯」，即日起於全台家樂福搶先上市。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團復刻六福皇宮招牌湯品，分別為留園餐廳的「正宗上海醃篤鮮火鍋湯」、頤園餐廳的「正宗東北酸白菜火鍋湯」，即日起於全台家樂福搶先上市。圖／六福旅遊集團提供

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