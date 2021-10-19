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全家便利商店聯名「金馬58」！推限量咖啡杯與杯套、咖啡提袋

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供

一年一度電影界大事的金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋，更首次邀請曾獲得金馬獎最佳男配角、今年再度入圍的劉冠廷擔任聯名大使。全家便利'師店同步於10月20日起限量推出3款金馬預購禮盒，分別為集結全家便利商店匠土司、極鬆餅與滿餡麵包的「金馬派對餐盒」，以及AQUAGEN「金馬氣泡水禮盒」、眠豆腐的「金馬限定天絲枕頭套組」，數量有限，金馬迷千萬別錯過。

全家便利商店先前連續2年與金馬獎合作，除了創造高聲量與口碑之外，聯名杯款更是焦點之一。第3年聯名合作的Let's Café金馬杯，以今年金馬主視覺為概念，用充滿朝氣的橘黃色搭配動態感的圖像設計，推出限量杯及杯套，更首次推出咖啡提袋加價購活動，活動期間購買Let's Café現煮咖啡任一杯，即可用8元加價收藏「金馬58聯名杯袋」一個（隨買跨店取購買、兌換不可加購），每店限量125個。

今年全家便利商店請來首位囊括台灣3大影劇最佳男配角獎（金馬獎、金鐘獎、台北電影獎）第一人的劉冠廷，擔任活動大使並拍攝宣傳影片，以其對詮釋電影角色的專業態度、不斷重來只為一格畫面的美好，來呼應全家便利商店Let's Café追求完美比例、持續精進的職人淬煉精神；影片中更一人分飾3角，10月20日起可鎖定全家便利商店Facebook官方帳號觀看。

搶搭金馬熱潮，全家便利商店10月20日起推出3款金馬預購禮盒，其中「金馬派對餐盒」集結全家便利商店匠土司、極鬆餅、滿餡麵包，隨餐盒附贈的金馬58限定小卡還可憑卡兌換Let's Café單品美式咖啡一杯，限量5,000組，每組售價119元；台灣第一瓶海洋深層氣泡水的AQUAGEN推出3款金馬主視覺珍藏瓶，於全家便利商店可預購「金馬氣泡水禮盒」，限量500組，每組特價399元。想購買「金馬派對餐盒」和「金馬氣泡水禮盒」的消費者，可在門市拿取實體條碼卡預購，最快2天後即可至原店取貨。

另外，眠豆腐也推出「金馬限定天絲枕頭套組」，可於「全家行動購」網路商城、「全+1」LINE社群電商平台購買，限量700組，每組售價2,850元。

全家便利商店10月20日起推出「FamilyMart金馬派對餐盒」預購，限量5,000組，每組售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月20日起推出「FamilyMart金馬派對餐盒」預購，限量5,000組，每組售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月20日起推出AQUAGEN「金馬氣泡水禮盒」預購，限量500組，每組特價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月20日起推出AQUAGEN「金馬氣泡水禮盒」預購，限量500組，每組特價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let's Café聯名金馬58，邀請劉冠廷擔任聯名大使，10月20日起推限量咖啡杯與杯套、咖啡提袋，同場加映金馬派對餐盒、氣泡水禮盒、天絲枕頭套組限量預購開跑。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let's Café聯名金馬58，邀請劉冠廷擔任聯名大使，10月20日起推限量咖啡杯與杯套、咖啡提袋，同場加映金馬派對餐盒、氣泡水禮盒、天絲枕頭套組限量預購開跑。圖／全家便利商店提供
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供
金馬獎邁入第58屆，今年再度與全家便利商店合作，自10月20日起推出限量聯名款的咖啡杯、杯套與提袋。圖／全家便利商店提供
台灣第一瓶海洋深層氣泡水的AQUAGEN推出3款金馬主視覺珍藏瓶，於全家便利商店可預購「金馬氣泡水禮盒」，限量500組，每組特價399元。圖／全家便利商店提供
台灣第一瓶海洋深層氣泡水的AQUAGEN推出3款金馬主視覺珍藏瓶，於全家便利商店可預購「金馬氣泡水禮盒」，限量500組，每組特價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let's Café聯名金馬58，請到首位囊括台灣三大影劇最佳男配角獎（金馬獎、金鐘獎、台北電影獎）第一人的劉冠廷擔任活動大使。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let's Café聯名金馬58，請到首位囊括台灣三大影劇最佳男配角獎（金馬獎、金鐘獎、台北電影獎）第一人的劉冠廷擔任活動大使。圖／全家便利商店提供
眠豆腐「金馬限定天絲枕頭套組」，10月20日起可於「全家行動購」網路商城、「全+1」LINE社群電商平台購買，限量700組，每組售價2,850元。圖／全家便利商店提供
眠豆腐「金馬限定天絲枕頭套組」，10月20日起可於「全家行動購」網路商城、「全+1」LINE社群電商平台購買，限量700組，每組售價2,850元。圖／全家便利商店提供

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