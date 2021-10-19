線上遊英國最神秘建築！4大萬聖節怪奇體驗懶人包

可怕又期待的萬聖節即將到來，KLOOK推薦4大萬聖節限定的體驗遊程，包括在主題樂園參加遊行與超Q女巫和南瓜人相見歡、走在靈異氣氛滿點的美國西部街道、與惡靈們一同用餐，或是上山露營在森林和妖怪們度過驚奇夜晚，最驚奇的，要屬線上遊英國、探訪倫敦最神祕的建築。

萬聖節體驗之一，是義大遊樂世界即日起至10月31日舉行的萬聖節限定「邪惡女巫來襲，誰能倖存」女巫聯盟遊行活動，可在全新打造的女巫鎮裡探險，與超Q女巫和南瓜人相見歡，欣賞全新以女巫為主題的表演。園區每周六延長營業時間至晚上8點，夜晚的女巫鎮更顯驚奇恐怖。10月30日前至KLOOK購買全票再贈100元餐飲抵用券。

第5度舉辦「墓碑鎮」萬聖節限定活動的六福村主題樂園，今年將「美國大西部」打造成廢棄荒蕪的鬼鎮，以「屍樂園」活屍肆虐為主軸打造一系列主題活動，包括驚嚇感十足的「萬惡鬼入侵」遊行，表演者將打扮成各種喪屍鬼怪，在大街上隨著音樂舞蹈，以及假日限定，用餐同時不定時會有鬼怪出現在身旁的「午夜咒噩夢」劇場表演，和夜間限定的「厄夜永無盡」恐怖表演；限定活動從即日起至11月14日。

南投山思雲想豪華露營區在10月29日至31日入住，也能參加萬聖節限定的「魔幻狂歡」派對活動，完成指定萬聖節裝扮還可免費獲得萬聖節調酒一杯，隨著天色逐漸昏暗，森林裡更是熱鬧了起來，各式奇異魔幻裝扮的住客在森林裡隨著音樂搖擺，玩累了免下山直接回帳篷休息，每天晚上還有秘密活動，讓過節更具儀式感。

在瀰漫萬聖節氛圍的10月份，KLOOK也和MyProGuide合作推出「萬聖節特選─驚睬倫敦塔線上旅行」體驗，超過百年歷史的「倫敦塔」曾經作為堡壘、軍事基地、刑場等功用，也發生過多起爭權謀位的謀殺案件，因此衍伸出相當多的恐怖故事，現在旅客只要在家就能透過在地導遊的直播鏡頭一探「倫敦塔」，並透過線上隨時與導遊互動。

優惠活動：

「解鎖KLOOK振興券」活動於10月上線至今已吸引超過萬人參加，21日起將推出第二波任務，至10月31日前完成五項指定集點任務，包括使用KLOOK便利付結帳、預訂任1筆溫泉商品或吃到飽餐券單筆消費滿1,000元、預訂飯店住宿且單筆消費滿5,000元、預訂台灣高鐵國旅聯票且單筆消費滿15,00元，達成以上任一任務就有機會抽中「承億文旅貴賓六館住宿券」，達成三項以上還能享有限量100元美食金和高鐵5折乘車券，以及獲得5,000元限量旅遊金大禮包。