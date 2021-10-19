「沙丘、倫敦首映 千黛亞、提摩西夏勒梅超強紅毯時尚

由當紅小鮮肉「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與新生代女星千黛亞（Zendaya）主演的科幻史詩巨作「沙丘」（Dune），自八月底起於全球各地陸續上映。如詩般優美的畫面與扣人心弦的劇情，讓電影備受好評，兩位主角不但是媒體焦點，也因為清新的形象與對新生代觀眾的影響力，分別受到法國精品卡地亞（CARTIER）與義大利寶格麗（BVLGARI）的青睞。「沙丘」於昨日於倫敦舉辦首映會，紅毯上盛裝華服，也成了兩大珠寶品牌的時尚秀。

卡地亞品牌摯友提摩西夏勒梅以及在劇中飾演他母親角色的瑞典女演員蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）都選擇了黑色系的晚宴正式服裝，搭配卡地亞的標誌性珠寶作品。提摩西夏勒梅以鑲嵌黑色大溪地珍珠的Clash de Cartier搭配裝飾多個拉鍊的Alexander McQueen西裝，完美詮釋公認難駕馭的各種時尚元素。蕾貝卡弗格森身穿Carolina Herrera珠繡禮服，用卡地亞經典的美洲豹鏤空項鍊讓人聚焦在她幾近完美無瑕的五官上，氣質優雅過人。