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「沙丘、倫敦首映 千黛亞、提摩西夏勒梅超強紅毯時尚

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
提摩西夏勒梅配戴卡地亞珠寶、千黛亞配戴寶格麗珠寶，一起出席「沙丘」倫敦首映會紅毯。圖／取自IG @tchalamet
提摩西夏勒梅配戴卡地亞珠寶、千黛亞配戴寶格麗珠寶，一起出席「沙丘」倫敦首映會紅毯。圖／取自IG @tchalamet

由當紅小鮮肉「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與新生代女星千黛亞（Zendaya）主演的科幻史詩巨作「沙丘」（Dune），自八月底起於全球各地陸續上映。如詩般優美的畫面與扣人心弦的劇情，讓電影備受好評，兩位主角不但是媒體焦點，也因為清新的形象與對新生代觀眾的影響力，分別受到法國精品卡地亞（CARTIER）與義大利寶格麗（BVLGARI）的青睞。「沙丘」於昨日於倫敦舉辦首映會，紅毯上盛裝華服，也成了兩大珠寶品牌的時尚秀。

卡地亞品牌摯友提摩西夏勒梅以及在劇中飾演他母親角色的瑞典女演員蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）都選擇了黑色系的晚宴正式服裝，搭配卡地亞的標誌性珠寶作品。提摩西夏勒梅以鑲嵌黑色大溪地珍珠的Clash de Cartier搭配裝飾多個拉鍊的Alexander McQueen西裝，完美詮釋公認難駕馭的各種時尚元素。蕾貝卡弗格森身穿Carolina Herrera珠繡禮服，用卡地亞經典的美洲豹鏤空項鍊讓人聚焦在她幾近完美無瑕的五官上，氣質優雅過人。

千黛亞是公認的穿搭資優生，人氣當旺的她不論出席各種場合都能在位觀眾帶來驚喜的同時保持貴氣與時尚感，也難怪被寶格麗選為代言人。這次出席倫敦首映，她選擇了包很緊的Rick Owens白色不對稱圍裹造型禮服，並搭配全系列寶格麗最具魅惑力的Serpenti系列白K金鑲鑽靈蛇珠寶，性感魅力連男友「蜘蛛人」Tom Holland都忍不住po出她的照片配上愛心眼睛的表情符號表示被電到了。Zendaya也在除了Serpenti珠寶中混搭了她最近為自己添購的寶格麗黃鑽戒指，完美地為一身的白皙點上光彩。

提摩西夏勒梅配戴卡地亞珠寶出席「沙丘」倫敦首映會紅毯。圖／取自IG @dunemovie
提摩西夏勒梅配戴卡地亞珠寶出席「沙丘」倫敦首映會紅毯。圖／取自IG @dunemovie
Panthère de Cartier美洲豹鏤空項鍊，白K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，1520萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鏤空項鍊，白K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，1520萬元。圖／卡地亞提供
蕾貝卡弗格森配戴卡地亞珠寶出席「沙丘」倫敦首映會紅毯。圖／取自IG @dunemovie
蕾貝卡弗格森配戴卡地亞珠寶出席「沙丘」倫敦首映會紅毯。圖／取自IG @dunemovie
「沙丘」昨日於倫敦舉辦首映會紅毯。圖／取自IG @dunemovie
「沙丘」昨日於倫敦舉辦首映會紅毯。圖／取自IG @dunemovie
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石雙圈戒指，約40萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石雙圈戒指，約40萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列單圈鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列單圈鑽石戒指。圖／寶格麗提供
Clash de Cartier大溪地珍珠手環，鍍銠白K金相牽大溪地珍珠、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier大溪地珍珠手環，鍍銠白K金相牽大溪地珍珠、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier大溪地珍珠戒指超大型款，鍍銠白K金鑲嵌大溪地珍珠、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier大溪地珍珠戒指超大型款，鍍銠白K金鑲嵌大溪地珍珠、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石雙圈手環，約146萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石雙圈手環，約146萬3,000元。圖／寶格麗提供

珠寶 倫敦

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