2021 ITF台北國際旅展 早鳥票今限時限量開賣

全台規模最大、歷史最久的「2021 ITF台北國際旅展」即將在11月5日至11月8日於台北南港展覽館登場！主辦單位台灣觀光協會今(10/19)日表示，為了提振旅業士氣，今年以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，號召業者提供加倍折扣、主辦單位也加倍回饋，推出早鳥進場送口罩、醫護免費進場等活動，邀請民眾進場加倍消費挺觀光。而今日的媒體茶敘上也搶先曝光多個部會的參展亮點，更宣布早鳥票開賣，限時2天，誠摯歡迎民眾參與全台最大、歷史最悠久的旅遊盛會！

加倍奉還 力挺觀光 沒能聚到的都來ITF旅食聚吧

主辦單位台灣觀光協會葉菊蘭會長致詞時表示，今年度的ITF台北國際旅展以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，策劃了一系列特色體驗，更有30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉，顯現旅遊業界團結一心，將在旅展向民眾展現各種多元優質的產品，除了炒熱國旅氣氛，也能為未來國境開放的國際旅遊預作準備；而身為主辦單位，更希望以這樣的主題，號召參展單位提供加倍折扣，讓民眾來展場加倍消費、大家共同加倍力挺觀光，促進觀光消費成長，迎來報復性旅遊的商機！

今(19)日主辦單位公開《加倍奉還 力挺觀光》三重奏活動：第一重「加倍罩顧 ITF最罩你！」11/5-8日展覽期間，購票民眾憑當日ITF門票進場，即可兌換知名設計師Akibo操刀設計的ITF限定口罩，每日限量1000名，送完為止。第二重「加倍回饋 讓你買個夠！」號召業者加倍折扣、民眾加倍購買！第三重「加倍感謝 一起挺台灣！」為感謝醫護人員扛起防疫重任，醫護人員只要憑識別證即可免費入場逛展；此外，更響應公益，與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，捐血中心的劉俊宏課長也在茶敘上呼籲展前5天起至展期第2天(10/31-11/6)只要至大台北地區18個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張，歡迎大家一起「挽袖捐熱血，換票作公益」！

各部會齊聚2021 ITF台北國際旅展力挺觀光，共同展現台灣多元觀光實力！圖／ITF台北國際旅展提供

各部會齊聚ITF力挺觀光 共同展現台灣多元觀光實力

今日許多政府部會搶先曝光即將於ITF台北國際旅展展出的亮點，顯示力挺觀光的決心，更展現出台灣觀光的多元面貌與堅強實力！交通部觀光局推出《台灣館》與《國家風景區亮點旅遊館》2大展館，國際組副組長曹逸書表示，《台灣館》以「Time for Taiwan GO!」為主題，將安心旅遊、療癒行程、臺灣心(新)樂園之主軸，以科技互動體驗呈現，並邀請謝哲青、圖佳、楊小黎等陣容堅強的名人前來分享！而《國家風景區亮點旅遊館》再度將全台13個風管處中最在地、最精彩的旅遊景點、遊程資訊帶到現場，規劃豐富的體驗與遊戲，要把各地滿滿的熱情和現場民眾分享，旅行台灣，就是現在！

客委會推出《來食來聊，撩客庄》為今年旅展中最大的展館，更把客庄日常生活中心的「大樹」帶進展場，客委會鍾孔炤副主委也在致詞時邀大家走進三六九客庄大樹下的日常，體驗客庄之美。除了茶敘上展示的客家職人工匠產品、美味伴手禮和豐富客庄遊程，更邀請神棍樂團、金曲得主羅文裕、音樂人黃連煜等名人親臨旅展現場，以精彩講座、表演把美好的客家日常帶到現場，邀民眾展後到客庄漫遊！原民會《部落心旅行》館，則首度與旅行社合作打造70條以上的遊程，讓觀展民眾來ITF便能直接買到最道地的部落遊程，現場也有DIY手作體驗、原民樂團、表演及抽獎活動，要讓大家體驗部落旅遊獨特的文化魅力！

第二年參展的文化部和國立故宮博物院也都紛紛推出文化亮點，文化部綜合規劃司魏秋宜副司長表示，該部《文化館》首次推出10條文化觀光主題遊程，讓民眾透過旅遊走進文化場域，現場更有名人分享旅遊攻略，和豐富互動遊戲！國立故宮博物院則配合北院年度特展「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」與南院旗艦活動「亞洲藝術節－印尼月」展覽展出，行銷業務處徐孝德處長強調，這次精選了針對各年齡層推出的優質旅遊相關文創商品，並響應五倍券推出特別優惠！經濟部觀光工廠除了參展外，也再度與ITF共同規劃DIY手作體驗區，邀請眾多觀光工廠將豐富的DIY體驗活動帶到現場，郭元益糕餅博物館更在茶敘現場首次曝光「立體糖霜餅乾-歐風小屋」，ITF現場活動琳瑯滿目，保證值回票價！

ITF台北國際旅展限定口罩每日1000名。圖／ITF台北國際旅展提供

互動體驗區 親子體驗區 吉祥物大遊行 搶攻親子市場讓爸媽輕鬆逛展

為了讓攜家帶眷的爸爸媽媽能夠安心、輕鬆地逛展，主辦單位延續辦理過往最有人氣的互動體驗區、親子體驗區，更有吉祥物大遊行，由人氣最高的交通部觀光局喔熊組長領軍，和所有吉祥物一起遊行！此外如果想了解觀光新趨勢，ITF旅遊論壇更是非來不可，展期四天活動天天精彩，一定要來喔！

早鳥票10/19開賣 限時2天搶購 現正熱賣中

這次茶敘的最大重點之一，就是ITF早鳥票於今日開賣了！10/19~10/20 udn售票系統開賣，原價200元，早鳥則享150元特惠價格，僅此2天！沒買到早鳥票的民眾，也可以在10/21起至11/4開展前購買9折預售票。ITF台北國際旅展11/5~11/8，誠摯邀請大家ㄧ同逛旅展、買好康、獲新知、玩體驗、吃美味！

防疫不鬆懈 提供安全無虞的觀展品質及環境

考量產業活絡復甦及防疫必須兼顧之情況，2021 ITF台北國際旅展隨時關注疫情發展，力求把關每個防疫細節，本次展覽之防疫措施將全力配合政府相關指引下進行，掌握參展者資訊、維持最佳社交距離、落實防疫措施，並於展場、相關設計物設立防疫告示與宣導標語，以提供觀展民眾、參展廠商和工作人員安心、安全的觀展品質及展場環境。

ITF台北國際旅展將於11/05~11/08在台北南港展覽館辦理(今年第35年、第29屆)

ITF台北國際旅展官網： http://www.taipeiitf.org.tw

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