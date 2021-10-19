為台達50獻聲 李家維教授音樂會上將解說BBC史詩級生態紀錄片

本次《藍色星球II》影像音樂會將邀請李家維教授擔任節目主持人。圖/聯合數位文創提供

在苗栗南庄的山頭裡，低海拔的植物終年常青，傍晚時常雲霧繚繞，樹葉篩落陽光影影綽綽，山坡上佇立著一棟夢幻的透明玻璃屋，植被環繞，蟬鳴嘒嘒、老鷹隨風展翅翱翔，這是李家維教授的家。

李家維是清華大學生命科學系教授，他研究植物、也熱愛海洋，更曾遠赴澳洲、非洲及中國探索古生物的起源，兩度出任自然科學博物館館長，擔任《科學人》總編輯，推動了辜嚴倬雲植物保種中心的成立，對台灣保育不留餘力。本週，他接受同為致力於生態保護的台達電子文教基金會之邀，將為BBC知名生態紀錄片《藍色星球II》影像音樂會，擔任全場導賞解說。

大自然自小就進入他的生命，小時候在澎湖長大，當別人都在球場奔跑打球，他就到海邊看海、撿貝殼，在混著珊瑚礁的房屋牆壁上觀察古老貝殼的刻跡，後來父親工作轉調南投，他也移居到中興新村，相較於澎湖，台灣擁有截然不同的植物風景，讓他深深著迷，在網路還不普及的時代，買了一本極有限的生物圖鑑，在奧秘的生物宇宙裡逕自深探，從那時開始，山海與自然對他來說，成了無法離開的必須。

「高中的時候，我最喜歡往花店聚集的繼光街跑，省下的零用錢就買盆栽回去，不知不覺就養了一個小花園，後來甚至不用買的，養好了分株，拿去跟店家交換新的，也開始嘗試做標本，保留植物最美麗的樣子。」

中興大學植物系畢業後，他接著攻讀台大海洋研究所，跟著教授深夜跑漁港做研究，在拖網漁船的魚獲中發現台灣海洋多樣化的螃蟹物種，一整年來搜集了200多種螃蟹標本。赴美攻讀前，向郵局毛遂自薦，最後被收購印成郵票。

走訪了世界各地，對氣候變遷快速湧出無限的焦慮，這幾年不間斷地與時間賽跑，投入保育行列。看見台達電子文教基金會今年展開的珊瑚種苗復育計畫，他感嘆地說，全球珊瑚礁正在以難以想像的速度白化及滅絕，因無法解決二氧化碳的排放量，海洋的浩劫急需人為介入。在環境保育深耕多年，他認為民間組織動員力較快、也沒包袱，是保育推動非常強大的力量。

就如這次《藍色星球II》音樂會，由BBC Earth團隊親自製作，把沉重的議題包裝成有趣的藝文活動，16首精彩的海洋故事搭配現場80人大編制管絃樂，已經在歐洲及紐澳巡迴演出，卻第一次來到亞洲，由李家維教授擔任首度的中文解說。更將透過8K高清投影技術，在800吋大銀幕上呈現肉眼無法觸及的寫實影像，帶大家共赴一場海洋世界的探險旅程。

2007年，好友辜成允在他的鼓吹之下，在屏東成立了植物保種中心，「做復育及保種無法當下就看到效果，得放遠未來，我們運用冷凍技術保存了超過三千種植物，未來若物種滅絕了，至少我們台灣能有一座基因庫。不做，完全沒有希望。」這位玩心不滅的科學家，一直透過實際的行動，喚醒世人對於環境的關注，在那看似遙遠其實近在咫尺的彼方，人類所帶來的影響，遠超過我們的想像。

幾年前初搬到苗栗山頭時，窗外鎮日雲霧飄渺，然而到了這幾年以往的夢幻光景漸漸變少，取而代之的是無預警地猛爆性豪雨，自然敲的警鐘，因為生活在山裡感受更明顯了。已經年過65歲的李教授，至今依然為物種奔波，「人與其他生物是平等的，我對生命有無比的熱愛，無論是用什麼樣態存在。」