將絢爛光影盡收指尖！OPI與teamLab 夢幻經典指彩禮盒限定登場

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽現正在國立台灣科學教育館繽紛展出中，帶領台灣觀眾親身體驗最原汁原味的大型藝術互動空間！本次來台的9大作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；本次展覽也新增深受大小朋友喜愛、最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」；以及融入聲音、光線等元素的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」等激發創造力的互動體驗作品。

歡慶teamLab未來遊樂園10月8日開展，世界沙龍美甲第一品牌OPI，特別與主辦單位聯合數位文創合作，推出了12款象徵著充滿生命力的絢爛花朵、自然循環、彩繪動物等互動藝術的專屬指尖選色，並推出10/8-10/31期間限定的OPI經典指彩禮盒，讓大家在指甲藝術裡找到屬於自己的命定色，為小小的指尖，注入色彩能量，一同與喜愛藝術展的你大玩指尖時尚！

圖／聯合數位文創提供

凡購買OPI經典指彩禮盒，便可獲得teamLab未來遊樂園udn售票網線上購票折扣碼可優惠$30元（折扣碼有效期限10/8 -11/30，展覽門票原價$380）。同時於開展期間，憑teamLab未來遊樂園udn售票網電子票券，至OPI實體專櫃、門市以及友好沙龍店家，更可享OPI手部美甲單色服務專屬優惠800元（原價1,000元）※ 上述優惠內容包含OPI經典指彩上色+基礎手部保養，每人限使用乙次，每日服務名額有限，詳情請上「udn瘋活動 最新消息」查詢。