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S.T. Dupont 007系列 紳士特務的必收標配

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont推出過一系列James Bond 007商品。圖／迪生提供、摘自IG @007
S.T. Dupont推出過一系列James Bond 007商品。圖／迪生提供、摘自IG @007

全球熱映中的「007：生死交戰」是自1962年以來第25部007電影，也是丹尼爾克萊格（Daniel Craig）最後一次飾演詹姆士龐德，是任期最長的007特務，從「皇家夜總會」展開的龐德生死戀也在這一集告一段落。這系列特務電影不但深受全球影迷喜愛，劇中角色龐德穿戴的衣物配件也都跟著長青熱銷，連拍攝場景都成為觀光勝地，「帶貨力」驚人。以打火機與精緻筆具聞名的法國精品都彭（S.T. Dupont）也曾推出一系列James Bond 007商品，展現最高規格的優雅與絕無僅有的創新工藝技術。

007 James Bond系列打火機是唯一在全球將007標誌融入的商品，以神秘感的黑色、以及冷冽的金屬色呈現，每件收藏作品皆鐫刻007的標誌，完美詮釋特務風格與神祕感。Line D筆具，備有手工鐫刻飾紋理覆蓋黑色中國漆的款式，以及黃金手工雕刻飾紋款可供選擇。Ligne 2打火機機身採用007最具象徵性的槍眼圓形挖空設計，從打火機的中心點穿過，提供黑色PVD蒸鍍與鈀金潤飾兩種材質選擇。而Minijet打火機則以神祕黑色作為機身，鐫刻007的標誌與45度扭索紋。James Bond 007系列打火機及書寫工具為呼應James Bond的間諜身份，特別於打火機與書寫工具設計一個巧妙的空間，可供收藏家收納個人信息，每件作品皆鐫刻007的標誌，值得電影迷收藏。

Minijet 007系列打貨機，5,280元。圖／迪生提供
Minijet 007系列打貨機，5,280元。圖／迪生提供
Ligne2 007打火機，53,800元。圖／迪生提供
Ligne2 007打火機，53,800元。圖／迪生提供
Line D筆具組，50,900元。圖／迪生提供
Line D筆具組，50,900元。圖／迪生提供
Ligne2 007打火機黑色PVD蒸鍍款，55,900元。圖／迪生提供
Ligne2 007打火機黑色PVD蒸鍍款，55,900元。圖／迪生提供
Line D Large系列007鋼筆，47,800元；鋼珠筆39,800元。圖／迪生提供
Line D Large系列007鋼筆，47,800元；鋼珠筆39,800元。圖／迪生提供
Line D Large系列鋼筆，51,800元。圖／迪生提供
Line D Large系列鋼筆，51,800元。圖／迪生提供
Ligne2 007打火機銀色款，55,900元。圖／迪生提供
Ligne2 007打火機銀色款，55,900元。圖／迪生提供
Line D Large系列007鋼筆，47,800元；鋼珠筆39,800元。圖／迪生提供
Line D Large系列007鋼筆，47,800元；鋼珠筆39,800元。圖／迪生提供

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