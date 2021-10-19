7-11推「振興福袋」限量預購！加贈優惠券、折價券禮包

7-ELEVEN振興經濟再加碼，即日起開放限量預購「振興福袋」，共有3,000元、5,000元兩種優惠套組，首批各限量4萬組，不限支付工具皆可購買，免登記、免抽獎，最高加碼回饋36%，登錄序號再抽iPhone 13、共將抽出10台。

7-ELEVEN表示，限紙本五倍券購買的振興隨取卡優惠組，整體回饋高達36%，上市不到兩周已熱銷超過10萬組，其中又以3,000元及5,000元的振興隨取卡優惠組討論度最高，使用期限至2022年4月30日止，不僅可在全台逾6,300家7-ELEVEN使用，優惠組內還有再加碼800元與1,800元的振興優惠券可在康是美實體門市、統一時代百貨台北店、統一夢時代購物中心、BEING Spa、BEING Sport、 BEING Fit、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館、聖娜多堡、聖德科斯、統一精工-速邁樂加油站等12個通路等同現金或滿額折抵。

回應消費者希望能以多元支付購買振興隨取卡，7-ELEVEN即日起推出限量預購「3,000元／5,000元振興福袋」，首批各限量4萬組售完為止，不限支付方式皆可購買，購買後可獲得相同面額的振興隨取卡之外，還可分別獲得800元、1,800元的振興優惠券以及價值近2萬元的品牌折價券大禮包，12月31日前登錄振興隨取卡序號還有機會抽iPhone 13。預購者最快10月23日起可於原店取貨。

限紙本五倍券購買的振興隨取卡優惠組也同步祭出加碼抽獎活動，同樣在12月31日前登錄振興隨取卡序號，即可加碼抽iPhone 13（共10名）或OPEN POINT點數1萬點（共10名）。10月8日至10月18日期間購買振興隨取卡者同享抽獎優惠。