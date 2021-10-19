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吉比鮮釀5倍券優惠 會員內用滿2,000元送1,200元抵用券
吉比鮮釀餐廳推出振興券活動，即日起至11月30日止，凡餐廳會員內用使用紙本或數位振興五倍券不限金額，單筆消費滿2,000元就送1,200元抵用券；包含200元現金抵用券三張，與價值200元375毫升鮮釀啤酒抵用券三張，可於下次消費滿額使用，數量有限，送完為止。
此外，吉比鮮釀餐廳於平日使用抵用券還可進一步將回饋加碼放大，再推出加碼，於平日14:00至17:00使用抵用券消費，200元現金抵用券加碼折抵300元現金；375毫升鮮釀啤酒抵用券則加碼可兌換500毫升鮮釀啤酒，等於多賺大約價值500元的回饋。抵用券效期至2022年2月28日，使用時間充裕，可以先將優惠拿到手後，再好好規劃抵用券使用時機。
若還不是餐廳會員，可至吉比鮮釀餐廳各分店立即加入開卡，並現場綁訂官方APP，則現場贈送375毫升鮮釀啤酒（價值200元），或布朗尼蛋糕半份（價值180元）。會員除了可參加振興優惠活動外，還可將消費累積成點數折抵現金，另外每年發送生日、紀念日好禮點數，和不定期發放電子優惠券。
吉比鮮釀餐廳期間限定「德國啤酒節季節菜色」現正熱銷中，推出系列經典菜色和季節鮮釀啤酒「慕尼黑拉格」，供應至11月21日。其中主廚精選「慕尼黑煨燉牛小排」套餐，9折優惠價只要2088元，另外內含一道主菜和一道開胃菜；消費者加入會員點用此套餐，即可符合此次振興活動條件，獲得1,200元抵用券，將新菜色的吃進肚子同時，也將回饋收進口袋裡，吃得聰明又划算。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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