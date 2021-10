Harry Winston新Winston with Love頂級珠寶 下周登場

一向有「鑽石之王」美名的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓(Harry Winston),今年風格屢創新意,繼上半年採用豐富彩色半寶石、展現精巧創意的萬花筒(Winston Kaleidoscope)頂級珠寶後,品牌即將再於下周發表全新Winston with Love頂級珠寶系列,將無形、純粹的「愛」,璀璨具現。

品牌今日率先公布Winston with Love系列中的Winston Vow系列Winston Promise珠寶。最能象徵愛的「愛心」,被設計師巧手以全形的戒指與項鍊,或拆解對稱的耳環,展現海瑞溫斯頓在設計珠寶上的玩味。紅寶石、粉紅剛玉、黃鑽與鑽石的色彩堆疊,像打翻了調色盤、帶來無以名狀的興奮,一如戀愛時的難以克制的雀躍,並延續萬花筒頂級珠寶系列高張的色彩能量。