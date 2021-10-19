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Harry Winston新Winston with Love頂級珠寶 下周登場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全新Winston with Love頂級珠寶系將於台北101品牌專門店舉辦鑑賞會，展出時間則由10月27日至11月21日止。圖 / Harry Winston提供
全新Winston with Love頂級珠寶系將於台北101品牌專門店舉辦鑑賞會，展出時間則由10月27日至11月21日止。圖 / Harry Winston提供

一向有「鑽石之王」美名的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），今年風格屢創新意，繼上半年採用豐富彩色半寶石、展現精巧創意的萬花筒（Winston Kaleidoscope）頂級珠寶後，品牌即將再於下周發表全新Winston with Love頂級珠寶系列，將無形、純粹的「愛」，璀璨具現。

品牌今日率先公布Winston with Love系列中的Winston Vow系列Winston Promise珠寶。最能象徵愛的「愛心」，被設計師巧手以全形的戒指與項鍊，或拆解對稱的耳環，展現海瑞溫斯頓在設計珠寶上的玩味。紅寶石、粉紅剛玉、黃鑽與鑽石的色彩堆疊，像打翻了調色盤、帶來無以名狀的興奮，一如戀愛時的難以克制的雀躍，並延續萬花筒頂級珠寶系列高張的色彩能量。

值得一提的是，Winston Vow系列Winston Promise耳環與項鍊都用上了珍稀的緬甸鴿血紅寶石，讓兩件珠寶都自375萬元起跳，是本次展前釋出的精彩亮點。而全系列作品即將從10月底抵台，並於台北101品牌專門店舉辦鑑賞會，誠邀藏家預約鑑賞，時間將從10月27日至11月21日止，亦可電洽海瑞溫斯頓台北101品牌專門店，電話為：02-8101-7818。

海瑞溫斯頓Winston With Love Winston Vow系列Winston Promise耳環，共鑲嵌5顆重約3.55克拉的心型、馬眼型、水滴型切工的緬甸鴿血紅寶石，以及水滴型切工粉紅剛玉、黃鑽、鑽石、玫瑰金底座，約424萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston With Love Winston Vow系列Winston Promise耳環，共鑲嵌5顆重約3.55克拉的心型、馬眼型、水滴型切工的緬甸鴿血紅寶石，以及水滴型切工粉紅剛玉、黃鑽、鑽石、玫瑰金底座，約424萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston With Love Winston Vow系列Winston Promise項鍊，共鑲嵌4顆重約1.12克拉的馬眼型切工紅寶石，另鑲嵌粉紅剛玉、黃鑽與鑽石，約236萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston With Love Winston Vow系列Winston Promise項鍊，共鑲嵌4顆重約1.12克拉的馬眼型切工紅寶石，另鑲嵌粉紅剛玉、黃鑽與鑽石，約236萬元。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston將於下周發表全新Winston with Love頂級珠寶系列，將無形、純粹的「愛」，以紅寶石、黃鑽、粉紅剛玉的飽滿鮮豔色彩激蕩，璀璨具現。圖 / Harry Winston提供（合成圖）
Harry Winston將於下周發表全新Winston with Love頂級珠寶系列，將無形、純粹的「愛」，以紅寶石、黃鑽、粉紅剛玉的飽滿鮮豔色彩激蕩，璀璨具現。圖 / Harry Winston提供（合成圖）

珠寶 品牌 鑽石

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